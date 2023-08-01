5 лучших направлений Великобритании для летнего отдыха

Далекая и недостижимая… Именно так можно охарактеризовать Великобританию. Сюда не так-то легко попасть. И дело не в плохом транспортном сообщении и даже не в высоких ценах. Дело в том, что получить визу этого государства очень тяжело. Туристам иногда приходится по несколько раз подавать документы, чтобы осуществить свою мечту. Тем не менее, все эти усилия оправдывают себя, ведь эта страна – рай для путешествий. Особенно если мы говорим о следующих 5 направлениях.

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Брайтон

Этот город тяжело назвать классическим. Он наполнен энергией уникальности и необычности. Просто представьте: древнее рыбацкое поселение, которое несколько столетий назад по какой-то совершенно непонятной причине начало массово привлекать внимание разных интересных людей (назовем их неформалами своего времени). Уже тогда здесь проводились самые лучшие вечеринки страны. Да что говорить, даже самый большой дворец города – Королевский павильон – построили исключительно для развлечений.

Сейчас здесь очень много пабов, концертных залов, клубов и просто классных мест для молодежи и не только. Большинство эксклюзивных заведений вы найдете на узком переулке под названием Лайн. Когда-то в этих разноцветных коттеджах отдыхала приезжавшая из Лондона элита. Теперь здесь работают антикварные магазины, кафе и сувенирные лавки.

Если же вы хотите по-настоящему узнать этот город, то запланируйте поездку на период проведения Брайтонского фестиваля. Обычно он приходится на конец весны. Это невероятное 3-недельное шоу, к которому привлекают артистов международного уровня, музыкальных исполнителей, актеров и других невероятно талантливых людей. Всего проводится более 400 разноплановых культурных событий.

Стоунхендж

Это таинственное место известно практически каждому жителю нашей планеты. Оно окутано такими же большими тайнами, как и каменные глыбы, из которых выложен непонятный круг. Историки, эзотерики и представители других отраслей до сих пор не могут прийти к единому мнению о назначении этой локации. Некоторые считают, что это ритуальное сооружение, другие уверены, что здесь находилась "парковка" для НЛО.

В любом случае, многие люди каждый день приезжают сюда, чтобы посмотреть на это чудо и почувствовать ту самую энергетику, о которой говорят эксперты по сверхъестественному. Маленький совет: если хотите прикоснуться к глыбам, а не смотреть на них через забор, то планируйте экскурсию на утро или поздний вечер. В другое время вас не допустят к достопримечательности.

Бат

Этот городок объединяет в себе римскую, грузинскую и британскую культурные традиции. Он был основан много лет назад на термальных источниках. Тогда здесь были популярные открытые бани, куда приходили все желающие. Сейчас это развитый SPA-курорт.

И хотя Бат и заложили римляне, однако сейчас он славится грузинской архитектурой. Это заслуга богатого предпринимателя Ральфа Аллена и архитекторов Джона Вуда Старшего и Джона Вуда Младшего. Именно они создали здесь, среди Великобритании, маленький Тбилиси.

Прогуливаясь по улочкам этого города, вы увидите много золотистых таунхаусов, роскошных вилл, тихих пабов, уютных ресторанов и, конечно же, зеленые зоны с дорожками для велосипедов.

Котсуолд

Это не какой-нибудь городок или отдельный курорт, а целый регион с большим количеством причудливых поселков, поражающих своей красотой.

Котсуолд охватывает сразу шесть английских графств. Главная его особенность – это невероятная природа. Какой бы тропинкой вы ни пошли, вокруг вас будут домики со стенами медового оттенка, розовые сады и пабы с самым вкусным в стране элем.

Приготовьтесь, что вам придется много ходить пешком, чтобы увидеть всю красоту этого региона. Многие тамошние дороги не доступны для автомобилистов. В этом есть некий особенный шарм.

Однако не следует думать, что здесь нет ничего, кроме сельской местности. Котсуолд известен своими бутик-отелями, обеспечивающими комфортный отдых и большой выбор SPA-услуг.

Оксфорд

Конечно, вы слышали об этом увлекательном студенческом городе, в котором расположен один из лучших в мире университетов. Однако туристы приезжают сюда не только для того, чтобы посмотреть на роскошные здания высшего учебного заведения и пообщаться с местными академиками. Здесь уже много веков сохраняется особая атмосфера, которая и привлекает иностранцев.

Начать свое знакомство с Оксфордом следует с центральной части города. Здесь вы увидите башню Карфакс, старую Ратушу, Свято-Алдаевскую церковь, множество галерей и несколько корпусов университета. Пройдитесь немного дальше, чтобы насладиться видом Магдаленского и Церковного колледжей. Не упускайте из виду Оксфордский замок и дворец Бленхейм. Обязательно зайдите в тамошние пабы, славящиеся вкусными напитками, которые готовятся по старинным рецептам. Если же вы ищете оригинальные сувениры, отправляйтесь на улицу Корнмаркет, вдоль которой расположены десятки разнообразных магазинов, бутиков и сувенирных лавок.

Это лишь маленькая часть того, что вы должны увидеть в Великобритании. Это невероятная страна, каждый регион которой может вас удивить. От шотландской природы до утонченной английской архитектуры – все здесь имеет какую-то удивительную атмосферу, которую вы не найдете больше нигде в мире. Так что пусть длительный процесс получения визы вас не пугает.

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