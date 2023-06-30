5 загадочных городов, тайны которых до сих пор никто не разгадал

История человечества насчитывает миллионы лет. Остатки древних цивилизаций сохранились одинокими артефактами и целыми городами. Несмотря на прогресс науки и технологий, тайны некоторых поселений до сих пор остаются неразгаданными. Спустя тысячелетия они стоят перед нами, как молчаливые свидетели прошлого, не желая раскрывать свои секреты.

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Мачу-Пикчу, Перу

Одно из самых выдающихся археологических сокровищ мира расположено в самом сердце Анд. Величественный город Инков, построенный на отвесных скалах и окруженный тропическими лесами, поражает своей красотой и таинственностью.

Главным секретом этого места является его предназначение. Некоторые ученые считают, что Мачу-Пикчу было резиденцией инкского императора, а другие видят его в роли священного храма или обсерватории для наблюдения за астрономическими явлениями.

Отправившись на экскурсию в поселение вы погрузитесь в мир древней культуры Инков. Проведите время, исследуя храмы, дворцы и жилые дома. А экзотика тропического леса и роскошные горные пейзажи очаруют вас своей красотой.

Интересный факт: камни, из которых построен поселок, искусно выточены так, что для строительства не использовались дополнительные материалы. Местные сооружения выдерживают даже землетрясения.

Петра, Иордания

Существует легенда, что именно в этом древнем поселении, расположенном среди пустыни, Моисей извлек воду из скалы. Первое название поселка – Села, что в переводе означает "камень", а Петрой его позже назвали греки.

Исследователи до сих пор ломают головы над сложной системой водоснабжения. Как удалось обеспечить столь большой город водой в засушливой пустыне?

Прогуляйтесь посреди каменных храмов и попробуйте разгадать тайны древних гробниц. Вы получите незабываемые впечатления от природных ущелий и внеземных пейзажей.

Интересный факт: поселение буквально высечено в скалах. Благодаря необычному составу породы город постоянно меняет цвет, а вечером становится розовым.

Гебекли Тепе, Турция

Одна из самых больших археологических находок мира находится в Анатолии на юго-востоке Турции. Храмовому комплексу около 12 тысяч лет.

95% города пока не исследовано, ведь все еще находятся под землей. Ученые до сих пор не могут прийти к соглашению о происхождении этих сооружений, некоторые мистики даже выдвигают гипотезу о внеземных колонизаторах. Но главной загадкой остается причина упадка поселения. Что заставило древнюю цивилизацию покинуть такую развитую территорию?

В Гебекле Тепе вы прикоснетесь к истории. Исследуйте каменные столбы с искусно сделанными изображениями животных или поразмышляйте над назначением этого места: оно было создано для проведения обрядов и церемоний или может служило местом встреч неизвестных сообществ?

Интересный факт: поселение было намеренно засыпано песком в VIII тысячелетии до н. е. Оно 9,5 тысяч лет "спало" под холмом Гёбекли-Тепе высотой 15 метров и диаметром около 300 метров.

Помпеи, Италия

Всемирно известный городок на юге Италии, которого постигла злая судьба. Во время извержения Везувия в 79 году н.э., лава полностью поглотила поселение, но не разрушила его, а законсервировала, сохранив моменты обихода местных жителей нетронутыми на протяжении веков.

Раскопки открыли улицы, дома, форумы и даже храмы, позволяя получить уникальные знания о римской культуре того периода. В процессе исследований были найдены тайные комнаты, которые вызвали многочисленные дискуссии по поводу их назначению: они использовались для религиозных обрядов, тайных собраний или как убежища от опасности? Вопрос остается открытым.

Посетив Помпеи, вы сможете увидеть детализированные мозаики и фрески, исследовать вещи тогдашнего быта и произведения искусства, поражающие своей красотой и изяществом. Вас удивит инфраструктура древнего города.

Интересный факт: существует подробное описание судьбоносного извержения, свидетелем которого стал Плиний Младший, древнеримский политический деятель и поэт, наблюдавший за катастрофой со значительного расстояния. Кстати, Везувий – единственный действующий до сих пор вулкан на европейском континенте.

Дворак, Индия

По легенде Кришна велел построить новую столицу для своего царства, так за одну ночь появился город Дворака. Он просуществовал более 10 тысячелетий и был поглощен морем на седьмой день после смерти царя.

Руины, находящиеся на глубине 40 метров, удивили ученых. Оказалось, что постройки, по крайней мере, на 5 тысяч лет старше других находок в данном регионе. Это свидетельствует о гораздо более длинной истории цивилизации, чем предполагалось ранее.

В ходе исследования были обнаружены стены, дороги, вымощенные плиткой и множество известняковых скульптур, но ни одного целого дома не удалось найти.

Интересный факт: считается, что город был затоплен во время последнего ледникового периода, когда начали таять арктические льды.

Несмотря на усилия исследователей и ученых, древние цивилизации оставили нам множество тайн, над разгадкой которых человечество будет рассуждать еще не один год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему так многие туристы ежегодно посещают древний город Мачу-Пикчу.

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