17 фактов о самой закрытой стране мира – КНДР или Северной Корее

Страна, в которую почти невозможно попасть, привлекает внимание всего мира. КНДР до сих пор считается самым строгим и таинственным государством планеты, что делает каждый факт о ней интересным и увлекательным. OBOZREVATEL узнал, как живут жители КНДР.

1. В Северной Корее пользуются сразу двумя календарями: привычным для всех летописанием от Рождества Христова и чучхе. По последнему время считается с даты рождения правителя Ким Ир Сена. Таким образом, в КНДР сейчас 110 год.

2. Весь мир знает, что существует две Кореи. Однако это неизвестно большинству жителей КНДР, которых с детства учат, что существует только одна единственная Корейская Народная Демократическая Республика.

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3. КНДР не коммунистическая страна. Когда-то здесь действительно процветали идеи марксизма-ленинизма. Однако в середине прошлого века они переросли в местную идеологию чучхэ.

4. Кем Чен Ин не президент Северной Кореи. Дело в том, что в конституции страны прописано, что единственным и вечным правителем государства является Ким Ир Сен. Правда, он давно умер. Все последующие главы государства имеют статус Высших руководителей.

5. Что касается жизни обычных людей, то она имеет много особенностей. Например, разрешено иметь прическу только из утвержденного списка.

6. Женщинам Северной Кореи нельзя ездить на велосипедах из-за того, что в это время колени видны из-под юбки. Это запрещено в стране, как и брючные костюмы для девушек.

7. Жители столицы не могут завести себе собаку. Конечно, этому есть какое-то логическое объяснение, однако никто его не знает.

8. Телевизоры в КНДР подлежат регистрации. Чтобы посмотреть фильм или новости, жители страны должны заполнить бланки в специальных отделениях и получить официальное разрешение.

9. Однако вряд ли корейцы смотрят американские сериалы. Конечно, они транслируются по телевидению. Но почему-то указывается производство других стран.

10. Новости же в КНДР не выключаются никогда. Правда, идут они по радио и продолжаются с самого утра до поздней ночи.

11. Свобода слова в стране – вещь уникальная. По честности новостей государство стоит на предпоследнем месте в мировом рейтинге.

12. Северная Корея имеет свои "аналоги" международных праздников. Так вместо Рождества здесь отмечают День рождения матери Ким Чен Ира, а вместо Дня Святого Валентина – имени генерала.

13. Работают жители КНДР практически без отдыха. 6 дней в неделю они должны ходить в офис, а седьмой – заниматься волонтерством.

14. Преступников в Северной Корее могут публично казнить. Причем даже за незначительные с точки зрения европейцев проступки.

15. Если же за преступление человека посадили в тюрьму, то с ним в места лишения свободы отправляется вся семья, включая детей.

16. При пожаре первыми из дома выносят не малышей или пожилых людей, а портрет вождя. Есть даже такой приказ.

17. Если же после всех этих фактов вы все равно хотите попасть в КНДР, то должны вас разочаровать. Только 5 тысяч человек в год получают разрешение от правителя попасть на территорию государства. Все время, даже ночью, с вами будет специальный гид, который будет водить вас только заранее утвержденным маршрутом и должен убедиться, что вы вовремя покинули страну. Если вы нарушите хоть один из запретов, то оба пострадаете и будете наказаны по законам Северной Кореи.

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