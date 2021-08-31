10 особенностей жизни в Великобритании, которые вводят в ступор украинских туристов
Особенности быта и традиции в Великобритании отличаются от украинских. Приехав в Лондон, многие туристы разочаровываются, ведь город не такой красочный и беззаботный, как в фильмах или журналах.
Консервативная Великобритания часто не нравится украинцам из-за строгих правил и обычаев. OBOZREVATEL пишет о 10 особенностях жизни британцев, которые удивят каждого.
В Британии принято устанавливать отдельные краны для горячей и холодной воды.
В Уэльсе есть городок "Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох" – это самое длинное название в мире. Сложных для произношения названий населенных пунктов в Великобритании очень много.
Самый главный праздник в году у британцев – Рождество. Необычная традиция существует в Южном Уэльсе, когда человек надевает белый балахон и берет палку, на которой закреплен череп лошади.
На похороны в Великобритании приглашают профессиональных плакальщиц и платят за это немалые средства.
В Лондоне есть заведения, которые предлагают работу бездомным людям, помогая им вернуться к нормальной жизни.
Телефонную будку занял мастер, который ремонтирует смартфоны.
Некоторые остановки для общественного транспорта развернуты в противоположную сторону от проезжей части. Внутри размещены тонкие лавочки, чтобы пассажиры не засыпали.
Громоздкие двухэтажные автобусы курсируют Лондоном и часто становятся виновниками пробок.
Почти в каждом городе Великобритании нашествие голубей, которые залетают в квартиры и чувствуют себя, как дома. В 2003 году вышел закон и людям запретили кормить птиц.
В некоторых частях Лондона можно встретить канализационные трубы. Их сделали высокими, чтобы жители не чувствовали неприятный запах.
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