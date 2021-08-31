10 особенностей жизни в Великобритании, которые вводят в ступор украинских туристов

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Голуби в Великобритании могут прилететь гости без приглашения

Особенности быта и традиции в Великобритании отличаются от украинских. Приехав в Лондон, многие туристы разочаровываются, ведь город не такой красочный и беззаботный, как в фильмах или журналах.

Консервативная Великобритания часто не нравится украинцам из-за строгих правил и обычаев. OBOZREVATEL пишет о 10 особенностях жизни британцев, которые удивят каждого.

В Британии принято устанавливать отдельные краны для горячей и холодной воды.

В умывальниках в Британии устанавливают кран для холодной и горячей воды.
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В Уэльсе есть городок "Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох" – это самое длинное название в мире. Сложных для произношения названий населенных пунктов в Великобритании очень много.

Самое длинное название населенного пункта в мире.

Самый главный праздник в году у британцев – Рождество. Необычная традиция существует в Южном Уэльсе, когда человек надевает белый балахон и берет палку, на которой закреплен череп лошади.

Традиционный наряд на Рождество выглядит жутко.

На похороны в Великобритании приглашают профессиональных плакальщиц и платят за это немалые средства.

В Великобритании можно пригласить плакальщиц на похоронах.

В Лондоне есть заведения, которые предлагают работу бездомным людям, помогая им вернуться к нормальной жизни.

В заведениях предлагают работу для бездомных.

Телефонную будку занял мастер, который ремонтирует смартфоны.

В телефонной будке разместился ремонтник.

Некоторые остановки для общественного транспорта развернуты в противоположную сторону от проезжей части. Внутри размещены тонкие лавочки, чтобы пассажиры не засыпали.

Некоторые остановки в Британии развернуты наоборот.

Громоздкие двухэтажные автобусы курсируют Лондоном и часто становятся виновниками пробок.

В Лондоне можно попасть в ловушку.

Почти в каждом городе Великобритании нашествие голубей, которые залетают в квартиры и чувствуют себя, как дома. В 2003 году вышел закон и людям запретили кормить птиц.

Голуби являются почетными жителями Лондона.

В некоторых частях Лондона можно встретить канализационные трубы. Их сделали высокими, чтобы жители не чувствовали неприятный запах.

В центре города размещены канализационные трубы.

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