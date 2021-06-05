Где живут Елизавета II, Миддлтон, Маркл и другие: фото домов королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II имеет шесть резиденций. Одни приобретены вместе с титулом, другие – по праву наследования. Остальные члены королевской семьи также обладают несколькими элитными особняками и небольшими домами.

Кроме того, некоторые из них имеют тайные коттеджи, о которых никто не знает. Подробней о жилье королевской семьи Британии – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Принц Чарльз и его жена Камилла живут в лондонской резиденции Clarence House. Из интерьера там есть диван с золотом от дизайнера мебели Томаса Чиппендейла, а на стенах висит портрет королевы.

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Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон проживают в апартаментах 1А Кенсингтонского дворца. Там есть гостиная, украшенная семейными фотографиями, книгами, цветами и другими предметами интерьера.

Также герцоги имеют загородный дом в георгианском стиле Анмер-Холл. Он расположен в частном поместье королевской семьи Сандрингем в Норфолке.

После свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году королева Елизавета II решила подарить Анмер-холл новоиспеченным герцогу и герцогине Кембриджским. Этот дом может похвастаться 10 спальнями, на территории расположены плавательный бассейн и теннисный корт с искусственным покрытием.

Кроме того, принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют еще одну резиденцию на территории поместья Балморал в Шотландии. Об этом особняке мало упоминается в СМИ, но известно, что он был подарком герцогу Кембриджскому от его прабабушки, королевы-матери, незадолго до ее смерти в 2002 году.

Всем известный Букингемский дворец, в котором проживает королева Елизавета, имеет 775 комнат, 19 государственных номеров, 52 королевских и гостевых спальни, 188 номеров для персонала, 92 офиса и 72 ванных комнаты. Прилегающая территория садов при этом занимает целых 17 гектаров.

Виндзорский замок для королевы служит загородным домом. Резиденция охватывает 13 гектаров, а во внутренних помещениях расположено 1000 комнат.

Холирудский дворец является официальной резиденцией британской короны в Эдинбурге. Здесь королева останавливается во время своих традиционных поездок в Шотландию, как правило, в первую неделю лета. Также в этом поместье королева назначает первого министра страны и проводит приемы.

В частном поместье Балморал королева проводит несколько недель в конце каждого лета. Он построен в 1852 году и занимает площадь около 20 гектаров, включая лесное хозяйство и сельские угодья, а также контролируемые стада оленей и пони.

Сандрингемский дворец часто используется для отдыха во время праздников. Здесь Елизавета уединяется с родными на годовщину собственной коронации и смерти отца, а также на Новый год.

Замок Хиллсборо служит официальной резиденцией королевы во время ее визитов в Северную Ирландию. По совместительству замок является и резиденцией правительства страны. Построен в георгиевском стиле в XVIII веке.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл имеют большой особняк в Калифорнии. Так, дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Санта-Барбара был куплен 18 июня 2020 года за 14,7 млн долларов.

В главном доме герцогов Сассекских есть библиотека, офис, спа с отдельной сухой и влажной сауной, тренажерный зал, игровая комната, игровой зал и театр. Кроме того, на территории жилья расположен гараж на пять автомобилей.

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