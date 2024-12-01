Квест-миссии и интерактивные экскурсии в Киево-Печерской Лавре. Доступно из любой точки мира

Киево–Печерская Лавра презентовала новые интерактивные проекты экскурсий по своей территории. Целями разработки программ стали: "экскурсионная свобода" и интересный подход к изучению истории, а также популяризация истории Украины. Oboz.ua узнал где и как можно попасть на ново–технологические прогулки по Лавре.

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Если у вас есть гаджет с экраном и выход в интернет, путешествие в Киево–Печерскую Лавру может состояться из любой точки мира. Для этого нужно выполнить всего три шага:

скачать приложение freegenGO,

пройти регистрацию,

выбрать подходящий исторический период.

Сделали, можно наслаждаться прогулкой с аудио–сопровождением. В приложении доступны два языка: украинский и английский. Также можно выбрать разные периоды истории, каждый из которых познакомит с дюжиной выдающихся личностей: Нестор Летописец, Илья Муромец, Алипий Печерский и другие. Такая функция позволяет более детально изучить нужный период истории и его деятелей и предотвратить путаницу в исторических фактах. Доступны такие периоды как: княжеские времена, литовско-казацкая эпоха и новейшее время.

Если вы пользуетесь приложением за рубежом, вам будут доступны виртуальные экскурсии с аудио–сопровождением от имени известных личностей. Посещение Лавры физически добавит интересные функции, как считывание QR кодов, зарабатывание специальных баллов, участие в викторинах и т.д.

Это особенно интересный формат для детей школьного возраста, ведь они превращаются в настоящих исследователей. Пройдя определенный этап, дети имеют возможность ответить на вопросы аудиогида и заработать дополнительные баллы или потерять их. Пытливые взрослые также будут довольны прогулкой и множеством полезной информации. Все что нужно :

посетить Лавру,

сканировать один из трех QR кодов,

следовать указаниям в приложении.

Экскурсия "Лавра под новым углом" проведет вас по дворам и улицам Киево–Печерской Лавры, позволяя заглянуть в: Успенский Собор, многие церкви, келейные корпуса и за стены в Нижнюю Лавру. Миссия рассчитана на 45 минут и состоит из 9 основных точек на карте рассчитана на личное посещение Лавры. Вход на некоторые объекты может быть доступен только при наличии билета.

Само приложение freegenGO имеет много виртуальных экскурсий, статей и блогов, которые будут полезны и интересны путешественникам по всему миру. Некоторые экскурсии доступны только после оплаты, но большинство бесплатно.

Хотим напомнить, что виртуально посетить Киево–Печерскую Лавру можно и через официальный сайт www.lavra.ua. Специально разработанный 3D тур позволяет в подробностях рассмотреть архитектурные сооружения на территории Киево–Печерской Лавры, а также заглядывать внутрь храмов, соборов, келий и пещер. И все это без толпы, очередей и покупки билетов.

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