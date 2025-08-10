Куда сбежать из суетливого Рима: 4 не менее интересных города в Италии

Италия — это страна, где каждый уголок дышит историей, культурой и красотой. Рим, безусловно, является магнитом для путешественников благодаря своим величественным памятникам, таким как Колизей или Пантеон. Однако Вечный город часто переполнен туристами, а цены могут кусаться.

Для тех, кто ищет более спокойного отдыха с итальянским колоритом, есть отличные альтернативы неподалеку от столицы. Всего в часе езды от вокзала Рим-Термини можно найти города, которые сохраняют аутентичность и предлагают уникальные впечатления.

В Travel Off Path назвали четыре живописных города, которые стоит посетить, чтобы ощутить настоящую dolce vita без толп и суеты.

Чивита-Кастеллана

Расположенный в 63 км от Рима, Чивита-Кастеллана выглядит как иллюстрация к средневековой сказке. Этот небольшой городок на холме в регионе Лацио окружен старинными стенами, а его мощеные улочки приглашают к неторопливым прогулкам.

Главная достопримечательность — Форте Сангалло, величественная крепость эпохи Возрождения, возвышающаяся над городом. Рядом расположен собор Санта-Мария-Маджоре с уникальной романской архитектурой и старинной криптой.

Для любителей истории стоит посетить Понте-Клементино, каменный мост через глубокий овраг, или проехаться на велосипеде вдоль древней римской дороги Виа-Америна, сохранившейся почти в первозданном виде. Чивита-Кастеллана идеально подходит для тех, кто хочет насладиться спокойствием и красотой без туристических толп.

Цагароло

В 30 минутах езды от Рима лежит Цагароло — средневековый городок, сохранивший свою историческую атмосферу. Его узкие улочки, повторяющие средневековую планировку, ведут к величественным памятникам, таким как церковь Сан-Пьетро-Апостоло с ее изысканной колокольней и Палаццо Роспильйози, поражающий архитектурой барокко.

Цагароло также славится как часть винодельческого региона Кастелли Романи, где производят известные белые вина Фраскати и Чезане. В сентябре здесь проходит Сагра-дель-Ува — яркий фестиваль винограда с парадами, дегустациями вина и живой музыкой. Это место идеально для энофилов и тех, кто хочет почувствовать настоящий итальянский дух. Благодаря близости к Риму, цагароло — отличный вариант для однодневного путешествия.

Кастель-Гандольфо

На живописных берегах озера Альбано, в 24 км от Рима, расположился Кастель-Гандольфо — любимое место отдыха римлян. Этот городок, окруженный пышными горами, предлагает спокойные галечные пляжи, рестораны и возможность покататься на лодках или каяках.

Сам город, возвышающийся на холме, поражает традиционными итальянскими улочками, уютными кафе и роскошными садами Джардини Барберини. Особой достопримечательностью является Палаццо Понтифичио, летняя резиденция Пап Римских, открытая для посетителей с ее роскошными залами и фресками. Кастель-Гандольфо сочетает природную красоту с историческим шармом, что делает его идеальным для тех, кто ищет спокойствие и эстетику. Это место, где можно насладиться природой и культурой без толп Ватикана.

Тиволи

Тиволи, расположенное в 19 милях от Рима, — это настоящая жемчужина для любителей истории и природы. Город славится Виллой Адриана, грандиозной археологической достопримечательностью, которая была летней резиденцией императора Адриана. Морской театр и древние храмы города поражают воображение.

В центре Тиволи расположена Вилла д'Эсте, объект ЮНЕСКО, известная своими фонтанами и садами эпохи Возрождения. Город также очаровывает своими водопадами, в частности Каскадой-Гранде, которую лучше всего видно из парка Вилла Грегориана. Тиволи сочетает древнеримское наследие, ренессансную роскошь и природную красоту, что делает его идеальным для тех, кто хочет разнообразить свое путешествие.

