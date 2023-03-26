Какую фразу не следует говорить в чужой стране: что нужно запомнить

Находясь за границей, мы всегда рассчитываем на доброжелательность и помощь местных жителей. Но их дружелюбие можно разрушить всего одной фразой.

Видео дня

Об этом рассказала ведущая американских тревел-шоу Саманта Браун, пишет The Sun. Женщина, которая за 20 с лишним лет объездила весь мир несколько раз, вместе с тем дала советы по фразам, которые будут очень полезны, куда бы вы ни попали.

По словам Браун, как ни странно, "плохой" является фраза: "Говорите ли вы на английском?". Большой опыт странствий подсказал телеведущей, что эти слова чаще воспринимают как вызов или оскорбление. И ждать дружелюбия после них не приходится. Скорее всего вы получите ответ "нет" на местном языке.

В свою очередь телеведущая посоветовала всем, кто отправляется в путешествие за границу, выучить на языке той страны, куда вы едете, всего три высказывания. Это фразы вежливости:

добрый день;

пожалуйста;

спасибо.

Браун отметила, что вы в любом случае будете произносить их с акцентом. Поэтому местные жители по одному лишь приветствию распознают в вас иностранца и сразу отнесутся с дружелюбием и большим желанием помочь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал перечень советов, которые сделают легче любое путешествие.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.