Уловки, которыми пользуются во время перелета опытные туристы

Большинство заграничных путешествий начинаются с огромного стресса. Дело в том, что не все туристы знают, как правильно вести себя в аэропорту и на борту самолета. Поэтому иногда приходится терять вещи, получать сломанные чемоданы и терпеть неприятного соседа. OBOZREVATEL собрал несколько полезных лайфхаков, которые обезопасят вас от этих и других проблем.

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Что делать с багажом

Только в 2019 году авиакомпании повредили или украли 18% из 24,8 млн. зарегистрированного багажа по всему миру. Об этом свидетельствует отчет швейцарской компании SITA, которая ежегодно проводит разные исследования в этой сфере. Для того, чтобы сохранить свои вещи, нужно пользоваться несколькими простыми уловками.

Во-первых, серьезно отнеситесь к выбору чемодана. Она должна быть сделана из плотной ткани или из пластика. При этом обратите внимание на наличие алюминиевой рамки и укрепленных углов. Проверьте также качество колес, которые могут неожиданно отвалиться или сломаться в самый неподходящий момент.

Вы точно видели, как люди в аэропортах заворачивают чемоданы в пленку. Это не лучший метод защиты, ведь таким образом можно легко перепутать и забрать чужой багаж. Лучше в пакеты кладите вещи внутри. Да, если кто-то прольет кофе или чай, то ваша одежда останется невредимой.

Сразу по прилету снимайте все лишние бирки с чемодана. Затем вы можете об этом забыть и ваш багаж случайно отправят по старому адресу или же на дополнительную проверку. Конечно, это займет дополнительное время и вы получите свои вещи гораздо позже.

Как вести себя в аэропорту

Заблаговременно купите маленькую сумочку либо пакет, в который можно будет сложить все маленькие вещи. Положите в него все, что лежит у вас в карманах. С одной стороны это сэкономит ваше время и вы скорее пройдете зону обзора и проверки, а с другой – вам не придется класть ничего в грязный пластиковый ящик. Только представьте, сколько всего в день там бывает.

Лучше не обувайте каблуки в дорогу. На это есть множество причин. Начнем с того, что вас попросят разуться во время прохождения проверки. Уже в самолете наши сосуды сталкиваются с сильной нагрузкой, от которой часто набухают ноги. И в конце концов, выдержать длинную очередь в такой обуви довольно проблематично.

Часто у лент выдачи багажа стоит огромная толпа. Чтобы избежать этого, можно не идти в эту зону всей компанией, а отправить только одного-двух человек, в зависимости от количества чемоданов. Да и пересекать ограничительную линию без особой надобности не стоит. Это создает дополнительные неудобства другим пассажирам.

Как улучшить условия пребывания в самолете

Попытайтесь зайти последним и выбрать себе одно из свободных мест. Если таковых не окажется, то просто сядете на забронированное.

Если вы летите вдвоем, попробуйте приобрести места в одном ряду у прохода и окна. Часто кресло по центру остается свободным. Если же кто-нибудь сядет между вами, то договоритесь обменяться сиденьями. Вряд ли человек откажется от лучшего размещения.

Если у вас маленькая ручная кладь, а нужно туда вместить многое, то замените мягкую ошейную подушку на надувную. Она занимает гораздо меньше места.

Не пытайтесь выйти из самолета, как только он остановится. В проходе в этот момент стоит столько людей, что вы точно не ускорите свой маршрут, а только застрянете в очереди. Лучше посидите несколько минут и подождите, пока выход освободится.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что делать, если остался за границей без паспорта и документов.