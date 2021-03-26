10 місць України, де знімали культові "Війну і мир", "Вій" та інші фільми

Поїхати туди, де знімали улюблений фільм, – мрія багатьох кіноманів. Не дивно, що подорожі локаціями зйомок – один із популярних напрямів туризму в світі.

OBOZREVATEL зібрав цікаві місця в Україні, які були в кадрі знаменитих кінострічок різних часів.

"Соняхи", Полтавщина

В Україні, поблизу Диканьки, знімали сцени фільму "Соняхи" режисера Вітторіо Де Сіка. Зйомки проходили в селі Чернечий Яр на Полтавщині. Італійці вирішили фільмувати стрічку в цій місцевості, тому що тут найкрасивіші поля соняхів.

"Д’Артаньян і три мушкетери", Львів

У фільмі "Д’Артаньян і три мушкетери" з’являється Львів та замки області. Свірський замок – родове гніздо Д’Артаньяна. Тут знімали прогулянки та пікніки короля. Фатальний бал відбувався в Підгорецькому замку. Олеський замок – резиденція англійця Бекінгема. Всі три замки можна відвідати зараз, виїхавши зі Львова самостійно або замовивши екскурсію.

"Весілля в Малинівці", села Хорошки та Мгар Полтавської області

Знімання фільму проходило в кількох селах Полтавської області. Розкішну графську садибу відзняли у селі Хорошки. Тепер від маєтку залишилася лише руїна. А монастир у селі Мгар, де переховувалась банда отамана, зберігся й досі.

"Вій", Чернігівська область

Перший радянський фільм жахів – "Вій" – обріс багатьма легендами. Актори переконують, що під час створення кіно відбувалася справжня містика. У селищі Седнів досі стоїть Георгіївська церква, в якій семінарист Хома відспівував покійну панночку. Дерев’яний храм був збудований без цвяхів та чудово зберігся.

"Діди-розбійники", Львів

Декораціями для радянської комедії стали площа Ринок, Порохова вежа та багато інших пам’яток Львова. Старовинними вуличками Нікулін тікав, рятуючись від переслідувачів. Буквально з перших кадрів можна впізнати місто, де знімали "Дідів-розбійників".

"Війна і мир", Мукачеве

Епізоди фільму Сергія Бондарчука "Війна і мир" знімали в Мукачівському районі, в селі Куштановиця. На знімальний майданчик тоді вирушило 150 вагонів обладнання. У воєнних подіях кіно взяли участь тисячі солдатів-акторів.

"Королева бензоколонки", Пирятин

Режисерам довелося будувати несправжню АЗС, щоб зафільмувати низку епізодів. Зараз у Пирятині є кафе, де знімали "Королеву бензоколонки". А водонапірна башта, яку видно у фільмі, досі вважається візитівкою міста.

"Смугастий рейс", Одеса

Аркадія – один із найвідоміших пляжів, який став кіномайданчиком для тигрів. Щоб зняти епізод, спорудили невелику затоку, встановивши паркан у морі. Одна тигриця перестрибнула через нього, опинившись на людному пляжі.

"За двома зайцями", Київ

Саме в Андріївські церкві в Києві так і не повінчалися Проня Прокопівна з підступним Голохвастовим. А загалом "За двома зайцями" знімали у павільйонах кіностудії та в історичній частині столиці.

"Тіні забутих предків", село Криворівня, смт Верховина, Закарпаття

Знімати кіно за мотивами повісті Михайла Коцюбинського режисер Сергій Параджанов вирушив на Гуцульщину. Зйомки проходили в гуцульських хатах та околицях села Криворівні Верховинського району. Це стало величезною подією для жителів сіл, де майже всі місцеві стали акторами. Сам режисер рік жив у Верховині. У тому будинку зараз працює музей фільму "Тіні забутих предків".

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