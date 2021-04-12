Як поводитись у поході: 10 правил для кожного туриста

Весняний період пікніків у самому розпалі, а з появою теплого сонця починається сезон піших походів. Кількагодинний, одноденний чи триваліший, із наметами, рюкзаками та готуванням на вогнищі – походи бувають різні, але завжди треба дотримуватися важливих правил.

Подорож має залишити найкращі спогади й не відбити бажання повторити її знову. OBOZREVATEL зібрав головні правила поведінки в поході, щоб не зіпсувати піший тур ні собі, ні своїм попутникам.

Правила дорожнього руху

Пішохідна подорож вимагає дотримання особливих "дорожніх" правил. Завжди потрібно поступатися тим, хто йде вгору, адже їм важче підніматися. Заборонено рухатися проїжджою частиною натовпом та штовхатися на дорозі. Найзручніше йти в колоні один за одним на узбіччі, аби не наражатися на небезпеку. Не варто обганяти поводиря або інструктора. Перш ніж відлучатися кудись, поінформуйте про це усю компанію.

Обережність і пильність

Не варто повністю зосереджувати вашу увагу на красивих квітах або деревах. Адже ви можете наштовхнутися на велосипедиста, який їхатиме назустріч. Якщо ви йдете по лісовому масиві є ймовірність зіткнутися з кінною групою. Тому в поході варто бути особливо пильним.

Стежка не лише для вас

Не варто займати місце на всій дорозі, не забувайте, що ви навіть у лісі не самі. У вас може бути хороший співрозмовник поруч, але не варто йти парою, якщо стежка дуже тісна.

Найслабші йдуть спереду

Кожен із різною силою рухається у колоні. Якщо ви берете із собою дітей – вони обов'язково мають йти спереду. Навіть дорослі можуть відставати або ж сильно втомитися, найкраще слабших учасників групи висунути вперед, щоб інша група орієнтувалася на них. Не варто забувати, що в усіх людей різна фізична підготовка.

Не галасуйте сильно

Похід – це час, коли можна об'єднатися з природою, поринути в тишу любуватися співом птахів. Жоден із членів пішої подорожі не захоче слухати гучний сміх або крики незнайомих людей. Щоб шанобливо ставитися до всіх учасників, намагайтеся зайвий раз не шуміти.

Не змінюйте маршрут

Є країни, де не дозволено заходити в заповідну зону. За подібний вчинок можуть накласти чималий штраф. Якщо без попередження піти іншою дорогою, можна заблукати і наразити себе та інших на небезпеку.

Вітайтеся і будьте ввічливими

Вітайтеся з місцевими жителями, тому що вони можуть бути вам корисні. Будьте ввічливими і привітними з іншими учасниками походу, адже це прекрасний привід знайти нових друзів. Ніхто не змушує вас починати тісно дружити з тими, з ким ви просто привіталися.

Не смітити

Заборонено залишати сміття у не відведених для цього місцях. Усі відходи після прийомів їжі потрібно забирати і викидати у смітник.

Не забувайте про правила

Похід – прекрасний спосіб отримати позитивні емоції, але найважливіша ваша безпека. Враження про подорож може зіпсувати один крок. Якщо ви йдете в похід в іншій країні – ознайомтеся з внутрішнім статутом тієї місцевості. У деяких державах існує багато обмежень, наприклад, у Європі не скрізь можна ночувати в наметах.

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