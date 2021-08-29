Как украинцам отдохнуть за рубежом без россиян: эксперт дал совет

Украинские туристы могут найти зарубежные отели, где не будут проживать граждане России, двумя способами. Один из них – изучение отзывов на популярных интернет-платформах.

Такой совет в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Можно самостоятельно изучать отели по отзывам на Booking или Tripadvisor. Если на отель много отзывов от иностранцев и практически нет от россиян, значит, в этом отеле мало русских", – пояснил он.

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Как рассказал эксперт, каждая туристическая страна принимает политическое решение о том, допускать ли на свой рынок граждан РФ. В то же время многое зависит от конкретного туристического оператора.

По словам Дерезы, разные зарубежные отели ориентированы на разные рынки и, соответственно, сотрудничают с разными туроператорами. При этом, как правило, звездность отеля не играет в этом решающей роли.

"Это в большей степени зависит не от уровня отеля, не от цены, а от популярности его на том или ином рынке. Туры продают туроператоры, они заключают договоры с отелями. Если оператор популярен на российском рынке, в базовых отелях будут отдыхать россияне. Если оператор на этом рынке не представлен, то не будут", – уточнил он.

Эксперт озвучил два способа избежать соседства с россиянами на отдыхе за рубежом. Первый – мониторинг отзывов об отеле своими силами, второй – обращение с просьбой подобрать нужный отель к своему турагенту.

Дереза добавил, что в настоящее время на зарубежных курортах наблюдается разное отношение к украинцам и к россиянам. "За рубежом украинцы и русские уже не одно и то же. Визуально нас принимают за русских, но когда слышат, что мы из Украины, радуются. От русских они всегда ожидают какого-то подвоха", – заметил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сравнил цены и условия отдыха в Греции и на Кипре. В частности, список достопримечательностей.