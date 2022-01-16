Как сохранить 90% стоимости тура, если не пустили за границу: эксперт дал совет

Готовясь к путешествию в условиях пандемии коронавируса, следует приобрести страховой полис от невыезда, в частности из-за того, что страна назначения внезапно усилила карантинные ограничения. Благодаря этому можно сберечь от 80% стоимости тура.

Необходимо также позаботиться, чтобы полис медицинского страхования туриста был не декларативным, а содержательным. Такой совет в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил эксперт по туризму Александр Новиковский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Он пояснил, что туристические операторы, работающие с массовыми направлениями, заранее отслеживают последние изменения в требованиях пересечения границы и учитывают потенциальные препятствия, которые могут появиться. Кроме того, туроператор предоставляет туристу страховой полис.

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Тем не менее, туристы, путешествующие самостоятельно, "должны быть вдвойне внимательнее и дополнительно проверять информацию о въезде-выезде из страны", – подчеркнул эксперт. В частности, посмотреть интерактивную карту на сайте МИД и поинтересоваться информацией на сайте авиакомпании.

Новиковский посоветовал купить страховой полис от ряда случаев, которые могут случиться с туристом в условиях пандемии.

"Есть программы от ведущих страховых компаний. Они дают возможность застраховать свои невыезды. По любым причинам, в том числе изменение ковидных ограничений. Или, например, болезнь кого-то из семьи или близких коронавирусом или любую другую болезнь, которая делает невозможным путешествие", – объяснил он.

"Такие программы защищают. Есть возможность сохранить, как минимум, 80-90% от проплаченной суммы", – сообщил эксперт.

Он также добавил, что туристу следует приобрести качественный полис медицинского страхования.

"Обычные полисы для медицинского страхования должны быть не самыми простыми, декларативными, для того, чтобы просто пересечь границу, а содержательными, с программами. Потому что лечение за пределами страны очень дорого. Стоимость такого полиса по сравнению с лечением копеечная", – заверил Новиковский.

Как писал OBOZREVATEL, с 7 января в Англии изменили правила въезда для туристов. ПЦР-тест теперь не требуют. Ранее украинские COVID-сертификаты признали в шести странах.