Как развлечься на побережье Азовского моря: топ-3 варианты активного отдыха от тревел-блогеров

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" на "Новом канале" Макс Узол и Оля Манько назвали топ-3 способа активного отдыха на Азовском море, благодаря которым удастся насладиться невероятными пейзажами. Квадроциклы, каяки или теплоход – варианты досуга, которые точно оставят много приятных воспоминаний в памяти.

Один час поездки на квадроциклах вдоль Молочного лимана стоит 700 грн. Можно заказать двухчасовую прогулку – за 1100 грн. Такие катания – отличный способ увидеть невероятный закат на лимане. Об этом ведущие рассказали эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Дорога проходит через заросли, лужи, или просто по берегу лимана. Я получил много удовольствия. А еще мы успели на закат. Это нельзя передать словами. Планируйте свое путешествие!" – поделился своими впечатлениями Макс Узол после катания на квадроциклах.

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Второй вариант интересного активного отдыха – небольшой круиз на ретро-катере "Ласточка" в Кирилловке. На судне есть закрытая площадка с видовыми окнами на все стороны. За столиками можно пообедать или поужинать и выпить что-то из бара, который тоже есть на судне.

"На открытой площадке можно отдохнуть и даже что-то пожарить на мангале, который прикреплен к борту. На верхней палубе, на носу судна, расположенны лежаки, где можно позагорать. Катер идет два часа, и можно даже искупаться", – сказала Оля Манько.

Каяки по заливу Сиваш – развлечение для тех, кто отдыхает на Арабатской стрелке. Этот курорт – не только Азовское море, но и соленый залив, который называют Сиваш. Его длина до 200 км.

"Мы нашли каяк-центр под Геническом и взяли экскурсию. Групповая прогулка стоит 300 грн с человека за два часа, а индивидуальная – 400 грн. Можно отправиться всей семьей, с детьми, потому что глубина там в среднем – один метр. За счет этого вода очень прогревается, начинают гнить водоросли, поэтому Сиваш называют "гнилым морем". Советуем приехать сюда в полный штиль, но вода тогда, как зеркало, да и грести легче. А чтобы увидеть красивый пейзаж, приезжайте на восходе или на заходе солнца", – резюмировал ведущий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит дешевле и самое дорогое жилье в Кирилловке. Частники предлагают на выбор номера и домики, которые могут называться как угодно: "эконом", "полный эконом", "люкс", "полулюкс" и даже "апартаменты". Но на самом деле все будет немного не так, как в турецких отелях.