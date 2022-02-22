Как избавиться от тошноты в самолете. Бортпроводники назвали два проверенных способа

В самолетах многие люди сталкиваются с проблемой тошноты. Бортпроводники утверждают, что есть способы, которые позволят преодолеть это неприятное ощущение.

Как пишет Тhe Sun, члены экипажа назвали два способа, чтобы перестать чувствовать себя плохо на борту авиарейса. Они заключаются в специальных напитках.

Один бортпроводник рекомендует налить в чашку колу и переливать ее из одной емкости в другую 10 раз.

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"К десятому заходу должна получиться жидкость с наименьшим количеством газа. Пусть человек, которому плохо, очень медленно выпьет такую колу", – посоветовал член экипажа, добавив, что после этого симптомы тошноты заметно уменьшатся.

Другие специалисты рекомендуют проделать такую же процедуру с лимонадом.

"Цитрусовые помогают при воздушной болезни. Также можно намазывать сок лимона или лайма на горячую чашку и давать пассажиру понюхать. Это успокаивает тошноту", – добавил бортпроводник.

Также при тошноте поможет имбирный чай, поскольку благодаря "шипучести" и вкусу корня во время полета он хорошо успокаивает желудок.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть несколько кодовых фраз, которыми пользуются члены экипажа авиалайнера, чтобы не расстраивать пассажиров. Они могут говорить о самых опасных ситуациях.