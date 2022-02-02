8 секретных слов и фраз, которых пассажиры самолета знать не должны

Экипаж авиарейса пользуется специальными секретными фразами в своей работе, которые практически невозможно понять простому пассажиру. Однако, если вас интересует, как проходит полет, они будут в пору.

Бортпроводник и автор колонки Crewed Talk на сайте Flyertalk.com Аманда Плева рассказала, что кодовые слова и пилоты, и бортпроводники используют для поддержания спокойствия и порядка в салоне, пишет The Sun.

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"Мы специально обучены действиям в чрезвычайных ситуациях, и паника может привести к тому, что мы потеряем контроль над ситуацией и в конечном итоге получим травму или смерть", – говорит Плева.

Более детально о кодовых словах на своем сайте Ask The Pilot рассказал автор книги "Конфиденциальная кабина" Патрик Смит.

"Адам". Этот шифр используется для информирования о пропаже ребенка на борту. Предыстория говорит о похищенном в универмаге в 1981 году малыше Адаме Уолше.

Коды: "7500" говорит об угрозе угона самолета или о том, что его уже угнали, "7 600" – потеря связи с наземными службами, "7 700" – аварийная ситуация.

"Бумаги в последнюю минуту". Рейс задерживается из-за приведения в порядок бортового журнала.

"Воздушный карман". Речь идет о зоне турбулентности.

"Двери к прибытию". Самолет приземляется.

Кроме того, портал Билетик привел еще несколько кодовых слов членов экипажа, которые часто скрывают истинную информацию от пассажиров.

"Синий сок". Туалет неисправен.

"Нести ли рыбу?" Очень тревожный сигнал, который говорит о том, что на борту возникли серьезные проблемы.

"Красный код". Это чрезвычайная ситуация на борту – поломка или экстренная посадка.

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