Коста-дель-Соль с ограниченным бюджетом: где поселиться, экономичные развлечения

Коста-дель-Соль — красивое побережье на юге Испании, известное своими белоснежными пляжами, теплым климатом и кристально чистым морем. Многие туристы мечтают провести свой отпуск здесь, но часто стоимость поездки может оказаться слишком высокой. Но не все потеряно, отдохнуть на Коста-дель-Соль можно и с ограниченным бюджетом? пишет TravelWise.

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Как не потратить все сбережения и добраться до Коста-дель-Соль?

Из Великобритании на Коста-дель-Соль дешево можно добраться, прежде всего, самолетом. Стоимость авиабилетов зависит от времени года и даты покупки. Наиболее дешевые билеты можно купить заранее, лучше всего за 3-4 месяца до поездки. Также стоит поискать специальные предложения на сайтах авиакомпаний и поисковых системах. Обратите внимание также на альтернативные аэропорты — к примеру, Малага или Альмерия могут быть более дешевыми для перелета.

Несколько способов выбрать самые дешевые авиабилеты в Коста-дель-Соль:

Смотрите на сайтах поиска билетов, таких как Skyscanner, Kayak или Momondo. Они рассматривают цены от различных авиакомпаний и удобны для быстрого сравнения цен.

Регистрируйтесь на сайтах авиакомпаний и следите за их специальными предложениями и акциями. Они могут предлагать скидки на билеты, которые не будут доступны на других сайтах.

Используйте опции гибкой даты при поиске билетов. Может оказаться, что билеты на один или два дня раньше или позже могут быть значительно дешевле.

Независимо от того, какой способ вы выберете, важно следить за ценами и не забывать, что цены могут меняться со временем.

Аренда автомобиля

Если вы предпочитаете ехать на машине, существует возможность взять авто в аренду. Если вы планируете ездить по окрестностям, это может оказаться дешевле, чем брать такси или использовать общественный транспорт. Однако следует учесть, что аренда машины возможна только для тех, кто старше 21 года и имеет опыт вождения не менее 1 года.

И не забывайте про множество платных шоссе.

Если вы решили арендовать автомобиль, то можно ориентироваться на следующие расходы:

Прокат автомобиля в среднем составляет от 25 до 60 евро в день, в зависимости от класса автомобиля и сезона;

Топливо в Испании стоит примерно 1,25 евро за литр бензина или дизельного топлива;

Описание:

Общественный транспорт

Еще один вариант - это поездка на автобусе. На Коста-дель-Соль работает несколько автобусных компаний, предлагающих рейсы на многие популярные курорты. Стоимость билетов зависит от дистанции и времени года.

Стоимость проезда на автобусе обычно составляет от 1,5 до 3 евро в зависимости от направления.

Еще один эконом вариант — поездка на поезде. В этом регионе это довольно удобная и дешевая альтернатива. К примеру, билет на поезд от Аликанте до Бенидорма стоит примерно 5-6 евро.

Где поселиться в Коста-дель-Соль и остаться при деньгах?

На Коста-дель-Соль существует множество вариантов размещения на разный вкус и бюджет. Дешевые хостелы и пятизвездочные отели. На самом побережье и где-то внутри страны.

Бронируя заранее, можно неплохо сэкономить.

Для поиска жилья можно использовать сайты бронирования номеров, такие как booking.com, Airbnb, TripAdvisor.

Примерные цены на проживание

Стоимость проживания на Коста-дель-Соль может сильно варьироваться в зависимости от сезона, расположения, класса отеля, услуг и даты бронирования. Однако, в среднем, можно ориентироваться на следующие цены:

— Хостелы и гостевые дома: от 15 до 40 евро за ночь в зависимости от расположения и комфортности;

— 2-3 звездочные гостиницы и отели: от 40 до 80 евро за ночь;

— 4-5 звездочные гостиницы и курортные отели: от 100 до 300 евро за ночь;

— Апартаменты и квартиры для сдачи в аренду: от 50 до 150 евро за ночь в зависимости от размера, расположения и условий аренды.

Наиболее высокие цены, как правило, существуют в самый сезон, с июня по август, когда многие туристы посещают этот район. Цены обычно немного ниже в межсезонье, а также в пригородных зонах, далеких от основных туристических мест.

Курорты Солнечного берега

В испанском средиземноморье Коста-дель-Соль есть несколько дешевых курортов, которые предлагают множество возможностей для отдыха с ограниченным бюджетом. Ниже приведены обзоры некоторых из них:

Торремолинос - дешевый курорт на юге Испании с красивыми пляжами, множеством ресторанов и кафе, а также ночной жизнью. Бенальмадена - туристический город со средиземноморским темпераментом и отличным общественным транспортом. Также здесь находится красивый Тиволи парк с живой музыкой, ресторанами и аттракционами. Фуэнхирола - маленький городок на побережье, где можно отдохнуть от большого количества туристов. Здесь есть отличные пляжи, парк Лос Боличес и множество магазинов. Марбелья - утонченный курортный город на побережье, где можно найти множество баров и кафе, а также интересных мест для прогулок в историческом центре города. Нерха - небольшой курорт, который поразит своей красотой горного пейзажа и красивыми пляжами. Здесь можно насладиться необычным видом гор на фоне средиземного моря.

Экономные развлечения

На Коста-дель-Соль есть много бесплатных и доступных развлечений.

Прогулка по пляжу и набережной может стать одним из самых приятных воспоминаний. Стоит также обратить внимание на старинный город, где можно найти множество уютных кафе, магазинов и музеев, которые предлагают бесплатный вход или доступны по невысокой цене. Например, музей стекла и хрусталя в Мальге или музей Феликса Родригеса де ла Фуэнте, посвященный истории Химера в Бенальмадене.

Еще один бюджетный вариант развлечения в Коста-дель-Соль — это посещение парков, среди которых стоит выделить Тиволи парк в городе Бенальмадена. Здесь можно провести весь день, присоединиться к бесплатным пешеходным экскурсиям с местными гидами, отправиться на аттракционы и посетить местные концерты.

Если вы путешествуете по Коста-дель-Соль с детьми и у вас ограниченый бюджет, можно посетить зоопарк Бенальмадена, где обитают не только местные животные, но и животные из Африки и Америки. Можно также отправиться на экскурсию в горы и насладиться красивыми видами с высоты.

В окрестностях Коста-дель-Соль находятся множество красивых исторических городов и деревень. Например, Мальга, с его красивой Алькабасой и замком Гибралфаро, а также города Ронда и Антекера.

Цены на развлечения

На Коста-дель-Соль есть много различных развлечений для туристов всех возрастов и интересов, в том числе и дешевых. Вот несколько примерных цен на некоторые из них:

Крупнейший аквапарк в регионе — Aqualandia: от 27 евро за входной билет;

Паромная прогулка по заливу Алтеа: около 10-15 евро за билет, длительность поездки — примерно 1-2 часа;

Водные виды спорта: от 20 евро за полчаса;

Экскурсия на катамаране: от 40 евро за взрослого;

Зоопарк Terra Natura: от 25 евро за входной билет;

Парк развлечений Terra Mitica: от 27 евро за входной билет.

Цены могут варьироваться в зависимости от сезонности, длительности программы, возраста туриста, а также от заранее выбранного пакета услуг.

Где дешево обедать на Коста-дель-Соль?

Несмотря на то, что многие рестораны и кафе здесь не дешевы, можно найти много мест, где можно вкусно поесть и сэкономить.

В большинстве ресторанов предлагаются меню на обед, включающие суп, второе блюдо, напиток и десерт. Стоимость такого меню примерно 10-15 евро на человека. Другой способ сэкономить на еде - это посещение местных супермаркетов и приготовление еды самостоятельно.

Ориентировочные цены в кафе

Завтрак: 3-10 евро

Обед: от 8-10 евро за блюдо

Ужин: от 15-20 евро за блюдо

Стакан пива: от 1,5-2,5 евро

Бутылка вина: от 10-15 евро

Тапас — испанские закуски: 2-3 евро за порцию

Несколько советов, чтобы не проесть весь бюджет:

Ищите специальные предложения: многие рестораны предлагают специальные предложения или меню по фиксированной цене, которые могут быть дешевле, чем заказ блюд по отдельности. Посещайте рестораны вдали от туристических мест: такие заведения часто предлагают более доступные цены. Ешьте на дороге: в Коста-дель-Соль есть множество продуктовых магазинов и уличных кафе, где можно недорого пообедать. Покупайте продукты в супермаркетах: если вы живете в апартаментах со своей кухней, то покупка продуктов в магазине может быть более дешевой альтернативой. Исследуйте местные рынки: многие города и деревни в окрестностях Коста-дель-Соль имеют колоритные ярмарки, где можно купить свежие фрукты и другие продукты.

Выводы

Коста-дель-Соль может стать прекрасным местом для отдыха и с ограниченным бюджетом. Выбирая наиболее доступные варианты перелета, проживания, питания и развлечений, можно значительно сократить расходы и провести отличный отдых семьей или друзьями.