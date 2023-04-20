Жестокая мафия, но мужчины ужасно боятся женщин: 17 фактов об Италии, которые вы не знали

Итальянцы могут свести с ума любого туриста. Они открыты и экспрессивны, при этом много времени тратят на семейные отношения и друзей. Они любят вкусно поесть, но не любят готовить. OBOZREVATEL собрал 17 интересных фактов о быте в этой стране, о которых вы точно не знали.

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Еда и напитки

Итальянцы обожают вино. В среднем каждый совершеннолетний гражданин этой страны выпивает 26 литров алкогольного напитка в год.

Не меньше местные жители любят макароны. На одного человека приходится 25 килограммов спагетти в год. Неудивительно, что здесь очень распространено ожирение, особенно среди детей.

Пицца – то, что нужно обязательно отведать в Италии. Первая в мире пиццерия появилась в Неаполе в 1830 году.

В Риме практически в любом заведении предлагают огромный выбор десертов. Но наибольшей популярностью пользуется тирамису. Кажется, что его рецепт известен уже сотни лет, но на самом деле его придумали только в 1970-х.

Деньги и цены

В местных кафе есть два меню: для итальянцев и иностранцев. Так что, если делать заказ на английском языке, цены будут значительно выше.

Итальянская мафия – это не выдумки режиссеров. Около 80% бизнесменов до сих пор платят преступным организациям "налоги".

Местные должны заполнять ежегодные декларации, при этом выплачивая обязательные пожертвования на католическую церковь. Страна считается одной из самых религиозных в мире.

Работа

Итальянцы часто бывают достаточно ленивыми. Они никогда не возьмут работу домой и не будут оставаться в офисе после завершения смены.

Местные жители часто устраивают забастовку и не выходят работать.

В августе большинство итальянцев уходит в отпуск. В это время в стране очень жарко, что мешает нормально функционировать.

Семейные отношения

Местные жители очень любят флиртовать, а вот с женитьбой не спешат. В среднем, под алтарь идут люди старше 30 лет. Рожают детей тоже в зрелом возрасте.

Большинство молодых семей заключают брачные контракты. Это значительно облегчает ведение общего быта и помогает в будущем решить любые споры.

В Италии очень низкий процент разводов. Дело в том, что здесь процесс расторжения брака занимает более трех лет и требует больших финансовых вложений.

Мужчины здесь страшно боятся своих женщин. Именно они все решают в семье и за ними остается последнее слово.

В стране нет обычных для нас детских домов. Здесь очень любят малышей, поэтому на усыновление даже стоят очереди. Семьи могут по нескольку лет ждать, пока им дадут право взять домой еще одного члена.

Отношение к животным

Итальянское законодательство предусматривает наказание за жестокое отношение к животным. Хозяева могут получить штрафы даже за несвоевременный выгул любимца или его неряшливый вид.

В стране нет приютов для бездомных животных. Да и на улицах собак и кошек вы не часто увидите.

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