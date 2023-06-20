В Италию за копейки: как сэкономить на путешествии до половины бюджета

Мы не устанем повторять, что Италия – одна из лучших стран для туристов. Она объединяет в себе все возможные виды отдыха. Здесь есть и горы для ценителей альпинизма и эко-туризма, и море для тех, кто любит понежиться на горячем песочке, и множество арт-объектов, и еще много всего. Но цены здесь низкими назвать нельзя. Итак, держите подборку проверенных лайфхаков, которые помогут значительно сэкономить во время поездки.

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Приблизительные цены

Сначала давайте ознакомимся со стандартным перечнем расходов, которые могут возникнуть у вас в Италии. Цены сильно отличаются в зависимости от региона и сезона.

Кофе эспрессо: €1,20;

кровать в хостеле: от 25 до 50 евро за ночь;

стандартный двухместный номер: от €60 за ночь;

билет на скоростной поезд Флоренция – Милан: €56;

общественный транспорт: €1,50;

ужин на двоих в среднем ресторане: от €50

пицца: от 6 до 8 евро;

бокал вина: от €5;

аренда автомобиля: от €50 в день;

литр бензина: €1,80;

прокат велосипеда: 12 евро в день;

билет в музей: от 10 до 35 евро.

Ориентируясь на эти цены, можно сделать вывод, что один день отдыха в Италии будет стоить вам от 50 до 130 евро. Конечно, затраты могут быть и больше. Все зависит от того, в какой гостинице вы остановитесь, в каких ресторанах планируете обедать и как хотите провести время.

В любом случае, вы сможете сэкономить, если будете придерживаться нескольких простых советов.

Выбирайте лоукосты или наземный транспорт

Если вы собираетесь провести несколько дней в Италии, то вы уж точно видели цены на перелет. Из Польши в Милан или Рим можно добраться не менее, чем за 60 евро. Но если вы выберете менее загруженные аэропорты Пизы, Бергамо или Болоньи, то вы приобретете билеты от €18. Неплохая экономия?

Кроме того, в желаемое государство можно приехать наземным транспортом, например: собственным автомобилем, автобусом или поездом. Это сэкономит вам от 20% бюджета.

Путешествуйте в межсезонье

Большинство людей приезжают в Италию в июне-июле и перед новогодними праздниками. Будем честными, в эти периоды страна очень хороша. Летом – все цветет, открываются туристические достопримечательности, начинается пляжный сезон. А в канун Рождества здесь оживает настоящая сказка. Вместе с тем, в это время цены вырастают по меньшей мере вдвое, все площади заполняют тысячи иностранцев, а очереди в музей могут простираться на сотни метров.

Итак, попробуйте спланировать свой отпуск на май или сентябрь-октябрь. Эти месяцы обрадуют вас комфортной погодой и значительным уменьшением количества людей на улицах. Кроме того, вы увидите более низкие цены на проживание и питание и хорошие скидки на билеты в разноплановые арт-пространства.

Передвигайтесь на общественном транспорте

Итальянцы обожают автомобили, поэтому в большинстве случаев передвигаются именно на них. Но для иностранцев это достаточно дорогое удовольствие. Особенно если вы собираетесь посетить сразу несколько городов. Поэтому стоит задуматься над тем, чтобы отдать предпочтение общественному транспорту.

Для передвижения между разными населенными пунктами вы можете выбрать автобус или поезд. Первый вариант менее удобный, но достаточно бюджетный. Что касается железной дороги, то здесь есть некоторые нюансы. Так скоростные поезда, которые всего за несколько часов доставят вас в любую точку страны, стоят очень дорого, особенно если брать билеты на месте.

К примеру, вы собираетесь уехать из Рима во Флоренцию: скоростной поезд обойдется вам примерно в 45 евро; в региональном поезде стоимость составит 23 евро; а путешествие на то же расстояние автобусом может стоить всего 7 евро.

Но и здесь не все столь однозначно. Если вы заранее спланируете свой отпуск и приобретете билеты хотя бы за несколько недель, то можете рассчитывать на скидку до 50%.

Кроме того вы можете оформить карту Trenitalia Pass, которая позволит вам многодневно путешествовать где угодно в Италии от 129 евро. Trenitalia также предоставляет специальные предложения для тех пассажиров, которые покупают билеты в обе стороны на один день или планируют поездку на выходные.

Покупайте комплексные обеды

Итальянцы известны своим серьезным отношением к графику питания. Они обычно обедают в 13 часов. Местные рестораны давно подстроились под эту особенность жителей страны, поэтому именно в это время они предлагают большие комплексные обеды по умеренной цене – до 15 евро. За эти деньги вы получите классическую пасту, первое блюдо, воду и бокал вина. Как правило, об этом сообщается на рекламных вывесках заведений питания. Так что внимательно ищите надпись "menù del giorno" (меню дня).

Не тратьте средства на бутилированную воду

Все итальянцы хорошо знают, что в этой стране очень высокое качество водопроводной воды. Чтобы сэкономить еще несколько евро, возьмите с собой в дорогую многоразовую бутылку. Пополнить запасы жидкости вы можете у любого фонтана. Только в Риме их более 5000.

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