Что делать, если остался за границей без денег и документов

Украли кошелек, потерял сумку, попал в лапы мошенников… Причин остаться без денег и документов за границей множество. И обычно в такой ситуации человек теряется и не знает, что делать.

OBOZREVATEL делится пошаговой инструкцией, как решить вопрос и возвратиться домой. Но для начала рассмотрим действия, которые помогут предотвратить такую ситуацию.

– Создать несколько бумажных копий документов, разместить их в разных местах. Электронный вариант скачать на облачное хранилище, к которому есть доступ только у вас.

– Оставить определенное количество денег на виртуальном счете или на запасной карте, которая лежала бы отдельно от основной суммы.

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– Договориться с близким другом или родственником, что в случае непредвиденной ситуации вы сможете с ним связаться для получения помощи.

– Заблаговременно выучить телефонный номер этого знакомого, а также выписать контакты консульства вашей страны, местных служб помощи.

– Забронировать место жительства и билеты в обе стороны до начала поездки, сохранить электронные копии подтверждений.

Что делать, если украли паспорт и деньги

Для начала попытайтесь успокоиться и собраться с мыслями. Это поможет не совершить необдуманных поступков, которые только усугубят ситуацию. Вы должны понимать, что никто вас насильно не оставит в чужой стране на улице. Местные власти и представительство вашего государства сделают все возможное для того, чтобы вы как можно скорее смогли попасть домой.

– Обратитесь в ближайший отдел полиции и подайте заявление о краже документов и денег.

– Заблокируйте все карточки, попавшие в руки преступников.

– Позвоните в посольство вашей страны, объясните ситуацию и выслушайте варианты решения вашей проблемы.

– Свяжитесь с семьей и попросите перечислить минимальную сумму денег, которая поможет вам определенное время обеспечивать себя едой и домом. Всюду существуют сервисы мгновенных переводов, которыми можно воспользоваться в таких ситуациях.

– Приезжайте со свидетельством о потере паспорта в консульство. Там помогут вам оформить временный документ. Если у вас не будет средств для возвращения на дом, представительство поможет приобрести билеты.

– По приезду на Родину обратитесь в Миграционную службу для оформления нового паспорта.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как оградить себя от карманных преступников.