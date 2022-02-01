Что делать, если остался за границей без денег и документов
Украли кошелек, потерял сумку, попал в лапы мошенников… Причин остаться без денег и документов за границей множество. И обычно в такой ситуации человек теряется и не знает, что делать.
OBOZREVATEL делится пошаговой инструкцией, как решить вопрос и возвратиться домой. Но для начала рассмотрим действия, которые помогут предотвратить такую ситуацию.Что следует сделать до поездки
– Создать несколько бумажных копий документов, разместить их в разных местах. Электронный вариант скачать на облачное хранилище, к которому есть доступ только у вас.
– Оставить определенное количество денег на виртуальном счете или на запасной карте, которая лежала бы отдельно от основной суммы.
– Договориться с близким другом или родственником, что в случае непредвиденной ситуации вы сможете с ним связаться для получения помощи.
– Заблаговременно выучить телефонный номер этого знакомого, а также выписать контакты консульства вашей страны, местных служб помощи.
– Забронировать место жительства и билеты в обе стороны до начала поездки, сохранить электронные копии подтверждений.
Что делать, если украли паспорт и деньги
Для начала попытайтесь успокоиться и собраться с мыслями. Это поможет не совершить необдуманных поступков, которые только усугубят ситуацию. Вы должны понимать, что никто вас насильно не оставит в чужой стране на улице. Местные власти и представительство вашего государства сделают все возможное для того, чтобы вы как можно скорее смогли попасть домой.
– Обратитесь в ближайший отдел полиции и подайте заявление о краже документов и денег.
– Заблокируйте все карточки, попавшие в руки преступников.
– Позвоните в посольство вашей страны, объясните ситуацию и выслушайте варианты решения вашей проблемы.
– Свяжитесь с семьей и попросите перечислить минимальную сумму денег, которая поможет вам определенное время обеспечивать себя едой и домом. Всюду существуют сервисы мгновенных переводов, которыми можно воспользоваться в таких ситуациях.
– Приезжайте со свидетельством о потере паспорта в консульство. Там помогут вам оформить временный документ. Если у вас не будет средств для возвращения на дом, представительство поможет приобрести билеты.
– По приезду на Родину обратитесь в Миграционную службу для оформления нового паспорта.
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