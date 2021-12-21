Желтое белье под бой курантов и вода из окон: как встречают Новый год в разных странах мира

Альбина Панченко
Журнал
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Желтое белье под бой курантов и вода из окон: как встречают Новый год в разных странах мира

Если вы считаете, что сжигать список пожеланий над бокалом шампанского под бой курантов – это странно, посмотрите на необычные традиции людей со всего мира.

OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

1. Эстонцы нередко встречают Новый год в куполах. Это помогает им "смыть" с себя все плохое и начать свою историю с чистого письма.

2. Кстати, финны тоже не против сауны в праздничную ночь. Но после нее они идут на кладбище, чтобы навестить умерших родственников.

3. Провожают старый год ходой среди могил и некоторые чилийцы. Для них это важная традиция.

4. Датчане же готовят к столу чуть больше посуды, чем нужно. Все лишние тарелки они разбивают в полночь к счастью.

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5. В Филиппинах перед празднованием набивают карманы круглыми монетами, а на стол кладут посуду, фрукты и украшения только этой формы, символизирующей богатство и процветание.

У каждой страны свои давние традиции празднование Нового года.

6. Британцы всегда делают пудинг на Новый год. Чтобы он прошел успешно, каждый член семьи должен помешать блюдо по часовой стрелке.

7. Японцы не ждут боя курантов. В этой стране о наступлении праздника сообщают 108-кратные удары колоколов местных святынь.

8. По улицам Перу в ночь с 31 декабря на 1 января ходят люди с пустыми чемоданами. Так они привлекают в свою жизнь много разных путешествий.

9. Некоторые албанские семьи перед праздниками приносят в дом полено, которое сжигают в праздничный день с разными травами, чтобы привлечь удачу.

10. В Канаде храбрецы в день Нового года ныряют в холодные водоемы, чтобы следующие 365 дней не болеть.

Далеко не во всех странах принято обмениваться подарками на рождественские праздники.

11. Мексиканцы надевают на елку калаверы – удивительные национальные украшения в виде разрисованных черепов.

12. Кубинцы под бой курантов выливают воду из глубокой посуды через окно. Поэтому не советуем в это время ходить под домами.

13. Эквадорцы устраивают настоящие соревнования в полночь. Если за последние секунды года они успеют одеть желтое белье – то скоро придет финансовое благополучие, если красное – то наладится личную жизнь.

14. Французы перед праздником выпекают вкусный пирог, в котором прячут всего один небольшой боб. Кому он попадется, тот становится королем вечера и все должны ему подчиняться.

15. Японцы на Новый год покупают грабли, чтобы "нагрести" как можно больше счастья и богатства.

Новый год празднуют по-разному во всем мире.

16. В Аргентине 31 декабря офисные сотрудники выбрасывают старые календарики из окна. Иногда в ход идут ненужные архивные документы.

17. В Италии любят дарить на праздник друг другу красное нижнее белье, символизирующее достаток и успех во всех сферах.

18. Вьетнамцы в Новый год стремятся "получить" гостя старше 70 лет. Считается, что с боем курантов можно обрести мудрость этого человека.

19. В Таиланде лучше в ночь с 31 декабря на 1 января не ходить по улицам. Вас точно обольют водой, чтобы пожелать удачи и очистить душу.

20. Кенийские традиции тоже связаны с водой. Правда, никто на вас ничего лить не будет. Просто жители этой страны пытаются праздновать Новый год рядом с водоемами.

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях жизни в Китае, Японии и Германии.

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