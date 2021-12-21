Желтое белье под бой курантов и вода из окон: как встречают Новый год в разных странах мира

Если вы считаете, что сжигать список пожеланий над бокалом шампанского под бой курантов – это странно, посмотрите на необычные традиции людей со всего мира.

OBOZREVATEL собрал самые интересные из них.

1. Эстонцы нередко встречают Новый год в куполах. Это помогает им "смыть" с себя все плохое и начать свою историю с чистого письма.

2. Кстати, финны тоже не против сауны в праздничную ночь. Но после нее они идут на кладбище, чтобы навестить умерших родственников.

3. Провожают старый год ходой среди могил и некоторые чилийцы. Для них это важная традиция.

4. Датчане же готовят к столу чуть больше посуды, чем нужно. Все лишние тарелки они разбивают в полночь к счастью.

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5. В Филиппинах перед празднованием набивают карманы круглыми монетами, а на стол кладут посуду, фрукты и украшения только этой формы, символизирующей богатство и процветание.

6. Британцы всегда делают пудинг на Новый год. Чтобы он прошел успешно, каждый член семьи должен помешать блюдо по часовой стрелке.

7. Японцы не ждут боя курантов. В этой стране о наступлении праздника сообщают 108-кратные удары колоколов местных святынь.

8. По улицам Перу в ночь с 31 декабря на 1 января ходят люди с пустыми чемоданами. Так они привлекают в свою жизнь много разных путешествий.

9. Некоторые албанские семьи перед праздниками приносят в дом полено, которое сжигают в праздничный день с разными травами, чтобы привлечь удачу.

10. В Канаде храбрецы в день Нового года ныряют в холодные водоемы, чтобы следующие 365 дней не болеть.

11. Мексиканцы надевают на елку калаверы – удивительные национальные украшения в виде разрисованных черепов.

12. Кубинцы под бой курантов выливают воду из глубокой посуды через окно. Поэтому не советуем в это время ходить под домами.

13. Эквадорцы устраивают настоящие соревнования в полночь. Если за последние секунды года они успеют одеть желтое белье – то скоро придет финансовое благополучие, если красное – то наладится личную жизнь.

14. Французы перед праздником выпекают вкусный пирог, в котором прячут всего один небольшой боб. Кому он попадется, тот становится королем вечера и все должны ему подчиняться.

15. Японцы на Новый год покупают грабли, чтобы "нагрести" как можно больше счастья и богатства.

16. В Аргентине 31 декабря офисные сотрудники выбрасывают старые календарики из окна. Иногда в ход идут ненужные архивные документы.

17. В Италии любят дарить на праздник друг другу красное нижнее белье, символизирующее достаток и успех во всех сферах.

18. Вьетнамцы в Новый год стремятся "получить" гостя старше 70 лет. Считается, что с боем курантов можно обрести мудрость этого человека.

19. В Таиланде лучше в ночь с 31 декабря на 1 января не ходить по улицам. Вас точно обольют водой, чтобы пожелать удачи и очистить душу.

20. Кенийские традиции тоже связаны с водой. Правда, никто на вас ничего лить не будет. Просто жители этой страны пытаются праздновать Новый год рядом с водоемами.

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