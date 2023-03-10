Чем интересны туры на круизном лайнере: все, что нужно знать

Отправиться в морское путешествие на круизном лайнере – настоящая мечта. Это неизгладимое впечатление, которое будет с вами еще много лет. Несколько стран, разные города, ужины с видом на волны – чего большего можно желать? OBOZREVATEL собрал всю информацию, которую нужно знать перед покупкой заветного билета.

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Сколько длится путешествие

Существует три вида морских туров:

краткосрочные – от нескольких часов до четырех дней;

среднесрочные – до 13 дней;

долгосрочные – до 2 месяцев.

Начинайте лучше с первого варианта, чтобы увидеть, подходит ли вам такой тип отдыха. Некоторые туристы сталкиваются в рейсах с морской болезнью и другими неприятными симптомами. Также у тех, кто раньше не имел подобного опыта, иногда случаются панические атаки. Для таких случаев на борту всегда дежурят медицинские работники, готовые оказать любую помощь.

Чем заняться на лайнере

Есть миф, что на туристических кораблях кроме каюты и ресторана некуда сходить. Современные лайнеры устроены так, чтобы гости имели достаточное количество развлечений. Это бассейны, аквапарки, магазины, СПА-центры, спортзалы, игровые комнаты. Узнать точный список доступных услуг можно у вашего оператора. Но скучать в путешествии вам точно не придется.

Что нужно взять с собой в путешествие

Список вещей практически не отличается от обычного чемодана туриста. С собой следует иметь:

одежд и обувь (легкие повседневные вещи, теплую кофту, купальный костюм, вечерний наряд, нижнее белье, несколько пар обуви для бассейна, ресторана и спортивного зала);

необходимые гаджеты и зарядные устройства (телефон, ноутбук, фотоаппарат и т.п.);

аптечку с лекарствами первой необходимости и кремом от загара с высоким уровнем защиты;

небольшую сумку или рюкзак для экскурсий и прогулок по городам.

Как нужно одеваться на лайнере

Каждая компания указывает свой дресс-код. Он, конечно, не имеет строгих ограничений, однако основные правила следует соблюдать. Так на палубу нужно одевать обычную повседневную одежду – кэжуал. Выходить из каюты босиком и в купальнике запрещено. Этот наряд подойдет для бассейна и аквапарка.

В ресторан и на официальные мероприятия следует одевать вечерние платья и классические костюмы. Правила не касаются посещений кафе, часто присутствующих на кораблях для того, чтобы гости могли спокойно перекусить или пообедать.

Как проходит тур

У каждого лайнера есть свой порядок и правила. Но в большинстве случаев они схожи. Надо прибыть за несколько часов на место посадки, имея при себе все необходимые документы, указанные в билете. Процедура прохождения проверки будет практически такая же, как в аэропортах.

Большую часть времени лайнер находится в море. Остановки проходят каждые несколько дней, чтобы туристы могли погулять по разным городам и насладиться экскурсиями. Также это делается, чтобы дать время для отдыха от дороги.

В течение тура гостям предлагаются разные развлекательные мероприятия. Это могут быть шоу, концерты и даже театральные представления. Но ходить на них не обязательно. Можно самостоятельно составлять свой график и делать то, что вам нравится.

Для детей на лайнерах работают кружки и клубы по интересам. Родители могут отдыхать, пока малыши играют с аниматорами и воспитателями.

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