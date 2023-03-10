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Чем интересны туры на круизном лайнере: все, что нужно знать

Альбина Панченко
Журнал
3 минуты
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Чем интересны туры на круизном лайнере: все, что нужно знать

Отправиться в морское путешествие на круизном лайнере – настоящая мечта. Это неизгладимое впечатление, которое будет с вами еще много лет. Несколько стран, разные города, ужины с видом на волны – чего большего можно желать? OBOZREVATEL собрал всю информацию, которую нужно знать перед покупкой заветного билета.

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Сколько длится путешествие

Существует три вида морских туров:

  • краткосрочные – от нескольких часов до четырех дней;
  • среднесрочные – до 13 дней;
  • долгосрочные – до 2 месяцев.

Начинайте лучше с первого варианта, чтобы увидеть, подходит ли вам такой тип отдыха. Некоторые туристы сталкиваются в рейсах с морской болезнью и другими неприятными симптомами. Также у тех, кто раньше не имел подобного опыта, иногда случаются панические атаки. Для таких случаев на борту всегда дежурят медицинские работники, готовые оказать любую помощь.

К путешествию на лайнере следует готовиться раньше времени.

Чем заняться на лайнере

Есть миф, что на туристических кораблях кроме каюты и ресторана некуда сходить. Современные лайнеры устроены так, чтобы гости имели достаточное количество развлечений. Это бассейны, аквапарки, магазины, СПА-центры, спортзалы, игровые комнаты. Узнать точный список доступных услуг можно у вашего оператора. Но скучать в путешествии вам точно не придется.

На лайнере большой выбор развлечений.

Что нужно взять с собой в путешествие

Список вещей практически не отличается от обычного чемодана туриста. С собой следует иметь:

  • одежд и обувь (легкие повседневные вещи, теплую кофту, купальный костюм, вечерний наряд, нижнее белье, несколько пар обуви для бассейна, ресторана и спортивного зала);
  • необходимые гаджеты и зарядные устройства (телефон, ноутбук, фотоаппарат и т.п.);
  • аптечку с лекарствами первой необходимости и кремом от загара с высоким уровнем защиты;
  • небольшую сумку или рюкзак для экскурсий и прогулок по городам.

Как нужно одеваться на лайнере

Каждая компания указывает свой дресс-код. Он, конечно, не имеет строгих ограничений, однако основные правила следует соблюдать. Так на палубу нужно одевать обычную повседневную одежду – кэжуал. Выходить из каюты босиком и в купальнике запрещено. Этот наряд подойдет для бассейна и аквапарка.

В ресторан и на официальные мероприятия следует одевать вечерние платья и классические костюмы. Правила не касаются посещений кафе, часто присутствующих на кораблях для того, чтобы гости могли спокойно перекусить или пообедать.

На палубу не следует одевать купальник.

Как проходит тур

У каждого лайнера есть свой порядок и правила. Но в большинстве случаев они схожи. Надо прибыть за несколько часов на место посадки, имея при себе все необходимые документы, указанные в билете. Процедура прохождения проверки будет практически такая же, как в аэропортах.

Большую часть времени лайнер находится в море. Остановки проходят каждые несколько дней, чтобы туристы могли погулять по разным городам и насладиться экскурсиями. Также это делается, чтобы дать время для отдыха от дороги.

В течение тура гостям предлагаются разные развлекательные мероприятия. Это могут быть шоу, концерты и даже театральные представления. Но ходить на них не обязательно. Можно самостоятельно составлять свой график и делать то, что вам нравится.

Для детей на лайнерах работают кружки и клубы по интересам. Родители могут отдыхать, пока малыши играют с аниматорами и воспитателями.

Лайнер останавливается в разных городах.

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