С парками и офисными центрами: 5 самых дорогих круизных лайнеров в мире

Круизный отдых – популярное нынче развлечение. На кораблях туристы проводят даже по несколько месяцев, курсируя международными водами. Поэтому судна обустраивают по самым высоким стандартам для максимального комфорта гостей. OBOZREVATEL узнал, что находится внутри 5 самых дорогих круизных лайнеров.

Allure of the Seas

Парк на лайнере – а почему бы и нет? А если еще добавить несколько ресторанов, спортзалы, бассейн, зону развлечений, палубы для загара, салоны красоты и, конечно, каюты элит-класса, то получится самый дорогой круизный лайнер в мире – Allure of the Seas. Его конструировали в течение двух лет, а общая цена составила 1,5 млрд долларов.

На корабле одновременно может отдыхать до 5400 человек в 2700 номерах. Обслуживают гостей более 2000 специалистов. Среди развлечений – театр, акватеатр, концертные программы с живой музыкой, аквапарк, джакузи, мини-гольф, симулятор волн и еще множество различных зон отдыха. Для детей здесь работает целый клуб, который делится на три возрастные группы. Аниматоры, воспитатели и актеры проводят мастер-классы, устраивают вечеринки, конкурсы, соревнования. А для подростков еще есть возможность отдохнуть в специально обустроенной лаунж-зоне.

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Oasis of the Seas

С этого корабля началась история круизных лайнеров элит-класса. Судно впервые спустилось на воду в 2009 году и создало вокруг себя невероятный ажиотаж. На тот момент это был самый большой лайнер в мире и единственный в своем роде. На нем впервые разместили такое невероятное количество зон отдыха и развлечений. Среди самых ярких – ледниковые и комедийные шоу, казино, караоке, ночной клуб, фитнес-центр с тренерами, арт-галерея, детский клуб и даже офис-центр. Уже более 10 лет Oasis of the Seas занимает лидирующие позиции в топе самых дорогих и роскошных кораблей в мире. Его цена при строительстве составила 1,4 млрд долларов.

Symphony of the Seas

Это самый большой круизный лайнер мира, который вмещает 6680 гостей и 2200 работников. Главная особенность корабля – уникальные двухэтажные каюты, а также целый набор развлечений. Туристы в течение отпуска могут посетить на судне парк с экзотическими деревьями и растениями, аквапарк с горками в полный размер, стену для скалолазания и десятки различных магазинов. На корабле представлены рестораны европейской, итальянской, средиземноморской и азиатской кухни.

Разработчики лайнера хотели сделать его максимально комфортным для семейного отдыха. Поэтому большое внимание уделялось детским площадкам, карусели и игровым зонам. Помимо других развлечений, на корабле есть волейбольная и баскетбольная площадки, а также детская научная лаборатория. Стоимость лайнера во время строительства составила 1,35 млрд долларов.

Harmony of the Seas

Это настоящий рай для миллионеров, ведь стоимость одного билета на лайнер может достигать нескольких тысяч долларов. И неудивительно, ведь весь рейс за вами будет закреплен личный дворецкий. На этом корабле впервые появились каюты класса "королевский люкс", оформленные по всем стандартам президентских номеров лучших отелей мира. Изюминкой судна считают "виртуальные балконы", которые транслируют вид за бортом в режиме реального времени. Строительство лайнера обошлось в 1,35 млрд долларов.

На лайнере каждый найдет себе дело по душе. Здесь есть сухая горка, которую считают визитной карточкой корабля, аквапарк, каток, настольный теннис, бассейн и симулятор волн. Также представлено большое количество мастер-классов по кулинарии, танцам и вокалу. Конечно же, здесь нашлось место и для бутиков элит-класса, где продаются дорогие часы, сумки, брендовая одежда и аксессуары.

Norwegian Epic

Этот лайнер создан для нон-стоп отдыха. Здесь есть огромное количество круглосуточных заведений, среди которых самая высока морская горка длиной 60 метров. Для взрослых оборудованы бары и ночные клубы, а для детей – бассейны, игровые площадки, VR-комнаты и квест-залы.

Особенностью лайнера есть большое количество SPA-процедур, которые проводят лучшие косметологи со всего мира. Конечно же, на судне много ресторанов, среди которых подавляющее большинство представляют европейскую кухню. Однако есть и японские, корейские и даже французские заведения. Если же ни одно из меню вам не понравилось, можно заказать услуги личного шеф-повара, который приготовит все, что вы только пожелаете.

Стоимость Norwegian Epic на данный момент составляет 1,2 млрд долларов.

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