Туристам на заметку: как получить раннее заселение в отель, чтобы не ждать до 14:00
Заселение после двух часов дня – стандартная процедура в гостиницах. Туристам предоставляют номер только после того, как он освободиться и клининговая служба сделает в нем уборку. Однако сидеть в холле несколько часов после ночного перелета – не самое приятное начало отдыха. Оказывается, тягомотного ожидания можно избежать.
Эксперты профильного издания Тurprofi объяснили курортникам, на что они могут рассчитывать. По словам специалистов, загрузка отелей (преимущественно в Египте) сейчас 100%, поэтому надеяться, что сотрудники отеля найдут свободный номер за пристойные чаевые не стоит.
Выход есть! Он один и очень простой: раннее заселение можно купить заранее.
"Отелю все равно, кого принимать – если номер занят, то он занят. Но раннее заселение можно купить сразу вместе с туром. Его цена – половина стоимости от суточного проживания (примерно 20 долларов). Если туристы заказывают эту услугу еще в Украине, то они могут сразу по приезду подойти на стойку регистрации отеля, сообщить об этом и их проводят в номер", – рассказал замдиректора по правовым вопросам Pegas Touristik Николай Слюсаревский.
Руководитель одного из туристических агентств Ирина Калис отметила, что такой услугой туристы пользуются крайне редко. Преимущественно она актуальна для семей с детьми и клиентов, купивших дорогой тур.
"Я сталкивалась с ситуациями, когда туроператоры выставляли доплату, равную стоимости суток проживания. И туристы не всегда понимают эту сумму. Особенно если летят в Египет, где привыкли к раннему поселению за 20 долларов чаевых", – прокомментировала специалистка.
Важно понимать, что в Египте сейчас нехватка номерного фонда. В большинстве отелей нет свободных комнат, а некоторых туристов и вовсе не селят в изначально забронированные гостиницы (альтернативы тоже не всегда устраивают клиентов). Будьте готовы к тому, что после ночного перелета вам придется подождать заселения до обеда. Если получится попасть в номер раньше, то это будет приятным сюрпризом и облегчением. Не расстраивайтесь и не удивляйтесь, если этого не произойдет.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал про жительницу Львова Марту Олиярник, которая заявила, что после ночного перелета в Египет вместе с украинским туроператором Join Up! она якобы жила в холле гостиницы. В лобби ей пришлось просидеть больше 9 часов. По ее словам, причиной называли отсутствие свободных номеров, однако украинка уверена, что, вероятнее всего, между компанией и отелем произошел конфликт. Туроператор прокомментировал скандал.