Туристам на заметку: как получить раннее заселение в отель, чтобы не ждать до 14:00

Заселение после двух часов дня – стандартная процедура в гостиницах. Туристам предоставляют номер только после того, как он освободиться и клининговая служба сделает в нем уборку. Однако сидеть в холле несколько часов после ночного перелета – не самое приятное начало отдыха. Оказывается, тягомотного ожидания можно избежать.

Эксперты профильного издания Тurprofi объяснили курортникам, на что они могут рассчитывать. По словам специалистов, загрузка отелей (преимущественно в Египте) сейчас 100%, поэтому надеяться, что сотрудники отеля найдут свободный номер за пристойные чаевые не стоит.

Выход есть! Он один и очень простой: раннее заселение можно купить заранее.

"Отелю все равно, кого принимать – если номер занят, то он занят. Но раннее заселение можно купить сразу вместе с туром. Его цена – половина стоимости от суточного проживания (примерно 20 долларов). Если туристы заказывают эту услугу еще в Украине, то они могут сразу по приезду подойти на стойку регистрации отеля, сообщить об этом и их проводят в номер", – рассказал замдиректора по правовым вопросам Pegas Touristik Николай Слюсаревский.

Видео дня

Руководитель одного из туристических агентств Ирина Калис отметила, что такой услугой туристы пользуются крайне редко. Преимущественно она актуальна для семей с детьми и клиентов, купивших дорогой тур.

"Я сталкивалась с ситуациями, когда туроператоры выставляли доплату, равную стоимости суток проживания. И туристы не всегда понимают эту сумму. Особенно если летят в Египет, где привыкли к раннему поселению за 20 долларов чаевых", – прокомментировала специалистка.

Важно понимать, что в Египте сейчас нехватка номерного фонда. В большинстве отелей нет свободных комнат, а некоторых туристов и вовсе не селят в изначально забронированные гостиницы (альтернативы тоже не всегда устраивают клиентов). Будьте готовы к тому, что после ночного перелета вам придется подождать заселения до обеда. Если получится попасть в номер раньше, то это будет приятным сюрпризом и облегчением. Не расстраивайтесь и не удивляйтесь, если этого не произойдет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал про жительницу Львова Марту Олиярник, которая заявила, что после ночного перелета в Египет вместе с украинским туроператором Join Up! она якобы жила в холле гостиницы. В лобби ей пришлось просидеть больше 9 часов. По ее словам, причиной называли отсутствие свободных номеров, однако украинка уверена, что, вероятнее всего, между компанией и отелем произошел конфликт. Туроператор прокомментировал скандал.