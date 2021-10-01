Топ-5 лайфхаков, которые научат путешествовать осенью без лишних вещей

Путешествие с ручной кладью имеет массу преимуществ: экономит деньги на авиабилете и доставляет меньше хлопот по сравнению с громоздким чемоданом. Только иногда поместить все самое необходимое в рюкзак составляет проблему.

А отдых осенью, когда нужно взять больше одежды для переменчивой погоды, и вовсе заставляет отказаться от идеи сэкономить время и силы. OBOZREVATEL собрал самые полезные лайфхаки, которые научат вмещать все осенние вещи в один рюкзак или сумку.

В ручной клади можно перевозить жидкость, гели и аэрозоли в емкостях до 100 мл. Общий объем жидкостей не должен превышать 1 литр. Всю косметичку нужно запаковать в прозрачный пакет. Удобные варианты – со специальным зиплоком. Где взять маленькие емкости?

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Можно сразу купить средства по уходу за собой в travel-форматах. То есть в небольших тюбиках.

Попробуйте поискать дома подарочные емкости из-под пробников, мини-версию продуктов, которые часто дают в магазинах по акции.

Перелейте жидкость в емкости из специального набора для путешествия. Они есть в косметических магазинах, IKEA, Miniso тому подобное.

Обратите внимание: некоторые из средств гигиены можно не брать с собой. Вместо этого их можно купить на месте или же воспользоваться во временном месте проживания (гостинице, хостеле, съемной квартире и т.д.).

Разложите перед собой все вещи, которые планируете взять. Одежду "на всякий случай" уберите или возьмите в два раза меньше.

Осенью для путешествия надевайте многослойные вещи с карманами. Ведь любые небольшие предметы можно положить в куртку и карманы свитера. Для поездки советуем выбирать удобные и универсальные вещи: базовый гардероб или городской casual.

Пример универсального look для путешествия осенью:

удобные джинсы или брюки;

хлопчатобумажная футболка или лонгслив;

толстовка или худи с капюшоном;

спортивная обувь на удобной подошве.

Обратите внимание: надевайте на себя то, что занимает больше места (толстовка, крупные ботинки и т.п.). А в рюкзак можно положить дождевик и несколько свитеров из тонкой, но теплой ткани.

Существует немало хитростей, которые помогают компактно сложить вещи в ручной клади или небольшом чемодане.

Сверните одежду в рулон: так они будут занимать меньше месте и сохранят эстетичный вид;

Используйте компрессионные пакеты: сложите в них вещи и выпустите из пакета воздух.

Собирайте вещи по принципу "матрешки". Например, носки можно свернуть в трубочки и поместить в обувь. В карманы одежды можно положить белье.

Возьмите с собой сумку-бананку. Так вы освободите рюкзак от ключей, карт, денег и телефона.

Must have любого путешественника – телефон и зарядное устройство. А вот без плеера, фотоаппарата, фена и выпрямителя для волос можно обойтись.

Заранее узнайте прогноз погоды города, где собираетесь отдыхать. Проанализируйте, чем вы будете заниматься во время путешествия: ходить на экскурсии, загорать на пляже или подниматься в горы? Так вы поймете, какие вещи точно стоит взять.

А будет ли у вас возможность стирать и гладить вещи? От этого тоже немало зависит, что будет в вашем чемодане или рюкзаке.

Обратите внимание: приехав на отдых, стоит сразу распаковать вещи, чтобы они распрямились. Можно включить в душе горячую воду и повесить там одежду на вешалках. Горячий пар уберет небольшие складки и помятости.

Кроме того, теперь можно упаковать ручную кладь или чемодан в рейнкавер (чехол от дождя). Так вы убережете вещи от грязи и мошенников.

И помните, что не стоит забывать дома деньги, билеты, личные документы и ключи от квартиры. Если забыли то, чего нет в этом списке, – не критично. Все остальное можно приобрести на месте.

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