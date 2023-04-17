Таиланд называли Сиамом, а Шри-Ланку – Цейлоном: 10 стран, которые меняли свое название

За последнее столетие в мире произошло столько изменений, о некоторых из них люди даже не догадываются. Из-за политических перипетии многим странам пришлось изменить свое название.

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К примеру, Нидерланды туристы ошибочно величают Голландией, а более 500 лет назад Шри-Ланку называли Цейлоном. OBOZREVATEL рассказывает о государствах, которые меняли названия.

Нидерланды – Голландия

Королевство Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказалось от названия Голландия. В Министерстве иностранных дел рассказали, что это было сделано для формирования национального бренда. Правительство решило избавить страну от клише, чтобы европейское государство не ассоциировалось с проституцией и наркотиками.

Северная Македония – Республика Македония

Республика Македония стала Северной Македонией в феврале 2019 года. Страна вступила в НАТО и решила отличить себя от Греции, где расположен регион с таким названием. Жители продолжают называть себя македонцами, а официальным языком останется македонский.

Эсватини – Свазиленд

В апреле 2018 года король Свазиленда заявил, что название страны изменено на Эсватини. Переименование не удивило граждан, поскольку это перевод Свазиленда на местный язык, что означает "земля свази". Старое наименование сбивало с толку, поскольку многие думали, что это Швейцария. На английском оба названия пишутся и звучат почти одинаково: Swaziland и Switzerland.

Чехия – Чешская республика

Власти Чешской Республики решили облегчить для произношения название страны. Государство стало Чехией в апреле 2016 года. На этот шаг не могли решиться 20 лет. Теперь Чехия легко звучит на шести государственных языках: английском, французском, русском, китайском, испанском и арабском. Хотя на официальных мероприятиях еще используется Чешская Республика, а Чехия – сокращенное второе наименование.

Намибия – Немецкая Юго-Западная Африка

В 1990 году Немецкая Юго-Западная Африка стала независимой от Германии, тогда республику переименовали в Намибию. Кроме этого, изменились названия городов и областей на немецком языке. Не всем гражданам это понравилось, поскольку все привыкли к старым наименованиям.

Мьянма – Бирма

В 1989 году правительство азиатской страны решило перезвать Бирму на Мьянму, потому что именно так звучит название на местном языке. Однако не все граждане согласились с таким решением. Некоторые государства-партнеры до сих пор настаивают на том, чтобы республику называть Бирмой.

Буркина-Фасо – Альто-Вольто

Республику Альто-Вольта переименовали в Буркина-Фасо в 1984 году. На местном языке это переводится, как "земля целых людей". Кроме этого, сменили флаг и государственный гимн. Старое название Альто-Вольта было выбрано в честь одной из главных рек региона.

Таиланд – Сиам

В 1945 году Сиам переименовали в Таиланд. На местном языке новое название означает "страна свободных людей". Поскольку Таиланд – одно из немногих азиатских государств, которая не являлась европейской колонией.

Ирландия – Ирландское Свободное государство

В 1937 году Ирландское Свободное государство стремилось прекратить отношения с Великобританией, поскольку с ними королевство вело войну в течение двух лет. Власти решили перезвать независимую республику в Ирландию.

Шри-Ланка – Цейлон

Республика Шри-Ланка раньше была Цейлоном. Так решили португальцы, когда открыли остров в 1505 году. Позже эта территория стала частью Британии, а независимость регион обрел в 1948 году. Все эти годы страну называли двумя названиями. В 2011 году правительство запретило все упоминания о Цейлоне в официальных органах и компаниях.

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