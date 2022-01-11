Названы 10 лучших стран 2022 года для путешествий и удаленной работы

В топе лучших стран для туристов, которые хотят совместить отдых с удаленной работой, первую строчку заняла Португалия. В тройке лидеров рейтинга-2022 оказались также Испания и Румыния.

Соответствующий список составил туристический интернет-ресурс для путешественников Momondo. Это глобальный сервис для подбора путешествий, сравнивающий цены на авиабилеты, отели, предложения по аренде автомобилей и другие услуги. Данные исследования экспертов опубликовало издание "Лента.ру".

Специалисты составили топ из 111 стран, проанализировав 22 фактора в шести категориях: цены на продукты, жилье, бытовые расходы, стоимость и доступность транспорта, здоровье и безопасность, условия для онлайн-работы, социальную жизнь и погоду.

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В Португалии, отметили сотрудники Momondo, относительно доступные цены совмещены с хорошими условиями для работы через интернет, комфортным климатом, низким уровнем преступности и различными вариантами развлечений.

Кроме того, удаленные работники могут посетить Португалию через специальную визу, что упростит въезд.

Топ-10 стран для удаленной работы и отдыха по версии Momondo выглядит так:

1. Португалия.

2. Испания.

3. Румыния.

4. Маврикий.

5. Япония.

6. Мальта.

7. Коста-Рика.

8. Панама.

9. Чехия.

10. Германия.

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