Названы 10 лучших стран 2022 года для путешествий и удаленной работы
В топе лучших стран для туристов, которые хотят совместить отдых с удаленной работой, первую строчку заняла Португалия. В тройке лидеров рейтинга-2022 оказались также Испания и Румыния.
Соответствующий список составил туристический интернет-ресурс для путешественников Momondo. Это глобальный сервис для подбора путешествий, сравнивающий цены на авиабилеты, отели, предложения по аренде автомобилей и другие услуги. Данные исследования экспертов опубликовало издание "Лента.ру".
Специалисты составили топ из 111 стран, проанализировав 22 фактора в шести категориях: цены на продукты, жилье, бытовые расходы, стоимость и доступность транспорта, здоровье и безопасность, условия для онлайн-работы, социальную жизнь и погоду.
В Португалии, отметили сотрудники Momondo, относительно доступные цены совмещены с хорошими условиями для работы через интернет, комфортным климатом, низким уровнем преступности и различными вариантами развлечений.
Кроме того, удаленные работники могут посетить Португалию через специальную визу, что упростит въезд.
Топ-10 стран для удаленной работы и отдыха по версии Momondo выглядит так:
1. Португалия.
2. Испания.
3. Румыния.
4. Маврикий.
5. Япония.
6. Мальта.
7. Коста-Рика.
8. Панама.
9. Чехия.
10. Германия.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие города в Европе лучше выбрать для зимнего путешествия. Среди универсальных направлений, где будет чем заняться всей семье, оказались Заальбах в Австрии, Малага в Испании и другие.