Стюардесса рассказала, почему нельзя нажимать кнопку вызова во время потасовки или конфликта

Международный президент ассоциации бортпроводников Сара Нельсон рассказала, почему не следует нажимать кнопку вызова во время конфликта в самолете. По ее словам, пассажиры могут случайно пострадать из-за того, что вмешаются в ситуацию.

Сара также отметила, что драки перед и после вылета могут отвлечь внимание персонала от террористических актов или других серьезных проблем. О том, что делать пассажирам во время неприятностей на рейсе, эксперт рассказала изданию CNN.

Очевидцам, ставшими свидетелями конфликтного поведения или громкой брани, следует предупредить бортпроводников о своих наблюдениях. Госпожа Нельсон утверждает, что работники смогут заблаговременно уладить неприятную ситуацию.

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"Мы владеем навыками деэскалации конфликта, поэтому, если нет непосредственной угрозы травмирования людей, мы советуем пассажирам не принимать меры самостоятельно, поскольку они могут неумышленно усугубить ситуацию", – рассказала Сара.

Бортпроводница предостерегает, что нажав кнопку вызова в присутствии агрессивного собеседника, можно его спровоцировать. Лучше привлечь внимание кого-нибудь из соседнего ряда, чтобы они сделали это сами.

Президент ассоциации рекомендует избегать разговора с буйными соседями и держаться подальше от силовых разборок, ведь существует возможность стать случайной жертвой.

Если путешественники стали свидетелями драки, нужно пересесть с детьми в безопасное место, находящееся на максимальном расстоянии от рукоприкладства и дождаться, когда бортповодники урегулируют ситуацию.

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