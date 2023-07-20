Смертная казнь за проституцию и колониальное прошлое: что вы не знали о Малайзии

Малайзия – одна из популярнейших среди туристов экзотических стран. Здесь переплетаются разные культуры, бедность и роскошь, красота и грязь, небоскребы и разваленные дома. Это не мешает иностранцам отдыхать на местных курортах, переполненных красивыми пляжами, интересными экскурсиями и комфортабельными отелями. Однако далеко не все знают, насколько эта страна уникальна. Исправим же это.

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Малайцы – очень дружественный и воспитанный народ. Но это было не всегда. Раньше эти приятные люди слыли грозными пиратами и опытными мореплавателями. Их опасались даже британские капитаны.

Их опасались даже британские капитаны. Эта страна долгое время была колонией Великобритании. Напоминает об этом местная форма власти. Малайзией ныне правит король. Но, как ни странно, здесь его выбирают на 5 лет среди правителей 13 штатов. Фактически государством руководит парламент и премьер-министр.

О колониальном прошлом напоминают и старые кварталы. Здесь в хорошем состоянии хранятся уникальные памятники архитектуры . Часть из них внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

. Часть из них внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Только половина всего населения страны – коренные жители. Все остальные – это эмигранты. Чаще здесь можно встретить выходцев из Китая и Индии. Здесь они находят работу и обустраивают свой бизнес. К счастью, политика государства направлена на обеспечение равных прав всем своим гражданам.

- Малайзия имеет невероятную природу. Здесь можно встретить одну пятую всех известных науке видов животных. С деревьями и растениями ситуация не хуже. Местные острова поразят вас разнообразием флоры и фауны.

- А еще здесь много рек, но все они довольно маленькие. Кстати, плавать в них не рекомендуем. Мало того, что они в большинстве своем невероятно загрязнены, да еще и здесь водятся ядовитые змеи, аллигаторы и разные опасные хищники.

- Во время отдыха в Малайзии вы заметите большое количество детей. По статистике, каждый третий гражданин этой страны младше 15 лет. Нужно ли уточнять, что здесь много многодетных семей?

- Малайцы практически не отдыхают. Средняя продолжительность отпуска по стране – 14 дней. Можно было бы сказать, что всему виной их трудолюбие. Но на самом деле проблема в низкой оплате, из-за которой местные не имеют возможности нормально отдохнуть.

- Большинство жителей страны работают в сфере туризма. И неудивительно, ведь Малайзия входит в топ-10 самых посещаемых стран мира.

- На тамошних островах вы практически не увидите автомобили и мотоциклы иностранного производства. 80% населения предпочитают местные марки. Дело в том, что в стране очень высокая пошлина на импорт товаров.

- На курорте вам будет не просто найти блюда из мяса. Местный климат не способствует разведению скота. Однако здесь очень много рыбы и рисовых полей, так что не трудно догадаться, каких продуктов больше всего на местных рынках.

- Самое популярное блюдо в государстве – Nasi Kandar. Это отваренный рис с карри и рыбой. В целом же малайцы едят много фруктов, потому что они очень дешевые. Более того, сочные плоды можно собрать прямо посреди улицы, сэкономив на обеде.

- Мясо малайцы все же иногда употребляют. Его готовят на особые праздники, например – на свадьбу. Обычно в таких случаях на стол подается несколько блюд из курицы.

- Несмотря на то, что малайцы живут не очень богато, бедной эту страну тоже не назовешь. Большинство жителей государства обеспечены работой и всем необходимым. Однако здесь все равно высокий уровень преступности и низкий процент образованных людей.

- Большинство жителей Малайзии обязательно учатся в школах. Они неплохо говорят по-английски, имеют хорошие манеры и всегда улыбаются.

- В местных школах преподают уникальный предмет – разработка дизайна "Формулы-1". В ближайшее время власти хотят ввести в образовательную программу предметы на выбор.

- Малайцы очень редко умирают от респираторных заболеваний. Здесь этот показатель самый низкий в мире – менее 7,5 случаев на сто тысяч человек. Ученые пока не смогли объяснить такой феномен.

- Один из самых популярных дайвинг-центров мира расположен в Малайзии. Это остров Сипадин. Вокруг него проживает более 3 тысяч видов рыб и кораллов. Здесь можно увидеть морских животных, внесенных в Красную книгу.

- В Малайзии до сих пор существует казнь, но применяют ее очень редко. Высшая мера наказания грозит за занятие проституцией и продажу наркотиков. Однако это касается далеко не всех островов. К примеру, на Лабуане работает сразу несколько публичных домов и правоохранители просто игнорируют этот факт (скорее всего, не бесплатно).

- На тамошних островах до сих пор можно встретить кочевых цыган Боджо. В большинстве своем они миролюбивы, плавают на лодках и поселяются вдоль берега рек, добывают жемчуг, ловят рыбу и занимаются торговлей. Однако иногда они нападают на поселение и грабят мирных людей.

В общем, Малайзия – это невероятная страна с красивой природой, дружелюбными людьми и одними из лучших курортов в мире. Приехать сюда стоит хотя бы ради того, чтобы насладиться экзотическими видами, вкусными фруктами и незабываемыми прогулками.

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