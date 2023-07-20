Смертная казнь за проституцию и колониальное прошлое: что вы не знали о Малайзии
Малайзия – одна из популярнейших среди туристов экзотических стран. Здесь переплетаются разные культуры, бедность и роскошь, красота и грязь, небоскребы и разваленные дома. Это не мешает иностранцам отдыхать на местных курортах, переполненных красивыми пляжами, интересными экскурсиями и комфортабельными отелями. Однако далеко не все знают, насколько эта страна уникальна. Исправим же это.
- Малайцы – очень дружественный и воспитанный народ. Но это было не всегда. Раньше эти приятные люди слыли грозными пиратами и опытными мореплавателями. Их опасались даже британские капитаны.
- Эта страна долгое время была колонией Великобритании. Напоминает об этом местная форма власти. Малайзией ныне правит король. Но, как ни странно, здесь его выбирают на 5 лет среди правителей 13 штатов. Фактически государством руководит парламент и премьер-министр.
- О колониальном прошлом напоминают и старые кварталы. Здесь в хорошем состоянии хранятся уникальные памятники архитектуры. Часть из них внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
- Только половина всего населения страны – коренные жители. Все остальные – это эмигранты. Чаще здесь можно встретить выходцев из Китая и Индии. Здесь они находят работу и обустраивают свой бизнес. К счастью, политика государства направлена на обеспечение равных прав всем своим гражданам.
- Малайзия имеет невероятную природу. Здесь можно встретить одну пятую всех известных науке видов животных. С деревьями и растениями ситуация не хуже. Местные острова поразят вас разнообразием флоры и фауны.
- А еще здесь много рек, но все они довольно маленькие. Кстати, плавать в них не рекомендуем. Мало того, что они в большинстве своем невероятно загрязнены, да еще и здесь водятся ядовитые змеи, аллигаторы и разные опасные хищники.
- Во время отдыха в Малайзии вы заметите большое количество детей. По статистике, каждый третий гражданин этой страны младше 15 лет. Нужно ли уточнять, что здесь много многодетных семей?
- Малайцы практически не отдыхают. Средняя продолжительность отпуска по стране – 14 дней. Можно было бы сказать, что всему виной их трудолюбие. Но на самом деле проблема в низкой оплате, из-за которой местные не имеют возможности нормально отдохнуть.
- Большинство жителей страны работают в сфере туризма. И неудивительно, ведь Малайзия входит в топ-10 самых посещаемых стран мира.
- На тамошних островах вы практически не увидите автомобили и мотоциклы иностранного производства. 80% населения предпочитают местные марки. Дело в том, что в стране очень высокая пошлина на импорт товаров.
- На курорте вам будет не просто найти блюда из мяса. Местный климат не способствует разведению скота. Однако здесь очень много рыбы и рисовых полей, так что не трудно догадаться, каких продуктов больше всего на местных рынках.
- Самое популярное блюдо в государстве – Nasi Kandar. Это отваренный рис с карри и рыбой. В целом же малайцы едят много фруктов, потому что они очень дешевые. Более того, сочные плоды можно собрать прямо посреди улицы, сэкономив на обеде.
- Мясо малайцы все же иногда употребляют. Его готовят на особые праздники, например – на свадьбу. Обычно в таких случаях на стол подается несколько блюд из курицы.
- Несмотря на то, что малайцы живут не очень богато, бедной эту страну тоже не назовешь. Большинство жителей государства обеспечены работой и всем необходимым. Однако здесь все равно высокий уровень преступности и низкий процент образованных людей.
- Большинство жителей Малайзии обязательно учатся в школах. Они неплохо говорят по-английски, имеют хорошие манеры и всегда улыбаются.
- В местных школах преподают уникальный предмет – разработка дизайна "Формулы-1". В ближайшее время власти хотят ввести в образовательную программу предметы на выбор.
- Малайцы очень редко умирают от респираторных заболеваний. Здесь этот показатель самый низкий в мире – менее 7,5 случаев на сто тысяч человек. Ученые пока не смогли объяснить такой феномен.
- Один из самых популярных дайвинг-центров мира расположен в Малайзии. Это остров Сипадин. Вокруг него проживает более 3 тысяч видов рыб и кораллов. Здесь можно увидеть морских животных, внесенных в Красную книгу.
- В Малайзии до сих пор существует казнь, но применяют ее очень редко. Высшая мера наказания грозит за занятие проституцией и продажу наркотиков. Однако это касается далеко не всех островов. К примеру, на Лабуане работает сразу несколько публичных домов и правоохранители просто игнорируют этот факт (скорее всего, не бесплатно).
- На тамошних островах до сих пор можно встретить кочевых цыган Боджо. В большинстве своем они миролюбивы, плавают на лодках и поселяются вдоль берега рек, добывают жемчуг, ловят рыбу и занимаются торговлей. Однако иногда они нападают на поселение и грабят мирных людей.
В общем, Малайзия – это невероятная страна с красивой природой, дружелюбными людьми и одними из лучших курортов в мире. Приехать сюда стоит хотя бы ради того, чтобы насладиться экзотическими видами, вкусными фруктами и незабываемыми прогулками.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что интересного вы могли не знать о Новой Зеландии.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!