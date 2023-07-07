Много овец и никакой коррупции: что нужно знать перед поездкой в Новую Зеландию

Прекрасное во всех смыслах Новая Зеландия входит в список "must see" тысяч людей со всего мира. Но далеко не все из них знают, насколько уникальна эта страна. Вот несколько фактов, которые изменят ваше отношение к этому государству навсегда.

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История Новой Зеландии началась относительно недавно (если говорить в исторических масштабах). Первыми на эти острова прибыли племена маори в 13 веке.

В общей сложности страна насчитывает более 700 островов разного размера. Однако большинство из них не заселены. Так людей можно встретить всего на 60 из них. Кстати, на некоторые острова запрещено прибывать, ведь они считаются небезопасными для людей.

Однако на большей части Новой Зеландии нет ни ядовитых змей, ни хищных животных, ни даже комаров. Это большое преимущество для многих туристов, которые обожают отдых на природе, но опасаются за свою жизнь и здоровье.

Кстати, третью часть всей территории государства занимают национальные парки. За их сохранностью следят специальные органы и относятся они к своей работе крайне ответственно. Так на входе в природоохранные зоны специальные люди обрабатывают обувь посетителей спреем, убивающим бактерии.

В целом в этой стране очень высокий уровень жизни. Она уже очень давно имеет статус одной из самых спокойных и безопасных в мире. Здесь даже отсутствует коррупция.

Власти государства очень тщательно заботятся о том, чтобы все его граждане имели равные права. Так Новая Зеландия одной из первых в мире разрешила однополые браки, признала язык жестов одним из государственных, предоставила право голосовать всем совершеннолетним гражданам, независимо от пола.

Новая Зеландия в 1987 году добровольно отказалась от ядерной энергии. До нее этого не делало ни одно государство. Это значит, что сейчас здесь нет АЭС, на территорию страны не пропускают корабли на атомной тяге или с ядерным оружием. Существует еще много ограничений, введенных ради безопасности и благополучия жителей страны.

Такое отношение к гражданам дает свои результаты. Так в Новой Зеландии вы не встретите бездомных. Все жители получают достойные оплаты, а безработных здесь практически нет. Кстати, как и нет бездомных животных, которые быстро отлавливают и раздают в семье или отвозят в хорошо обустроенные приюты, которые почти на 100% обеспечиваются за государственные средства.

Усыновить ребенка здесь тоже непросто. Семейным парам придется годами ждать такой возможности. Дело в том, что здесь почти не отказываются от малышей, а детдомов просто не существует.

Во время первого визита в Новую Зеландию вас вероятно шокирует образ жизни местных. Они все делают очень медленно, что влияет на все сферы. Например, здесь почти невозможно оформить документы за короткий срок, забронировать столик в ресторане на сегодняшний день или попасть к врачу в течение недели. Интересно, что слово "срочно" тоже здесь имеет необычное значение. Если вы увидите вакансию с такой отметкой, то сотрудника будут нанимать где-то через полгода и никак раньше. Так что всем, кто ненавидит дедлайны, точно здесь понравится.

Красота Новой Зеландии привлекает не только туристов, но и кинематографистов. Так здесь были сняты культовые ленты "Хоббит" и "Властелин колец". В государстве даже есть должность министра, которая занимается всем, что связано с этими лентами. В частности, это должностное лицо заботится о том, чтобы специально созданный в качестве декораций город хоббитов не пострадал и мог и дальше принимать посетителей.

Климат и география Новой Зеландии, кстати, самые разнообразные в мире. Здесь проживает много птиц и животных. В частности, здесь можно встретить больше видов пингвинов, чем где угодно на планете. Жители Новой Зеландии очень гордятся своей природой и оберегают ее. Так здесь запрещено жечь костер, поэтому на пикник нужно идти в специально обустроенные зоны или же нести с собой мангал или портативный гриль.

Во время поездки вы, вероятно, увидите очень много овец. Не удивляйтесь, их здесь в десять раз больше, чем людей. Разводят их практически в каждом населенном пункте.

А теперь к менее приятным вещам. Каждый год в Новой Зеландии происходит до 400 землетрясений. Большинство из них не несут угрозы, однако иногда толчки очень сильны.

На территории страны расположены два крупнейших супервулкана. Если начнется извержение, то оно полностью уничтожит эту страну и выбросит в атмосферу столько пепла, что оставит Землю без солнечного света на несколько лет. Это будет служить концом для многих биологических видов. К счастью, в истории такого еще не было.

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