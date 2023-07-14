Шесть секретов дешевых путешествий стали вирусными в TikTok: как сэкономить деньги и не попасть в 'ловушку'

В обществе бытует ошибочное мнение, что путешествия – это всегда очень дорого, а за билеты заграницу нужно отдать целое состояние. Порой, действительно, туристические агентства и инструменты поиска авиабилетов предлагают довольно недешевые варианты. Однако существует множество лайфхаков, которые помогают существенно сэкономить на путешествиях и купить билет в любую точку мира за абсолютно приемлемую цену.

Видео дня

Так, одна из пользовательниц TikTok опубликовала в своем профиле ролик под названием "Шесть секретов путешествий". Видео стало вирусным – его уже успело посмотреть около 15 млн человек, вознаградив информацию миллионом лайков и тысячами комментариев. Впрочем, не все советы от опытной путешественницы оказались точными. Их детально разобрала представительница британского туристического приложения Jack's Flight Club Кэти Маклюр для интернет-издания Insider.

Авиабилеты дешевле в определенные дни – отчасти правда

Совет в TikTok гласил, что авиабилеты дешевле по вторникам в полночь, а также средам и субботам.

Кэти Маклюр прокомментировала: "В этом есть доля правды, но она не универсальна. Обычно дешевле летать по вторникам и четвергам, чем по выходным, так как это обычно пиковое время для путешествий, поскольку люди не хотят брать много отгулов на работе. Билеты с субботы по вторник, скорее всего, будут дешевле, чем с пятницы на понедельник. Спрос в эти дни выше, поскольку люди чаще куда-то летают именно в выходные".

Не бронируйте билеты в выходные дни – ложь

Блогерша в TikTok посоветовала не бронировать билеты в выходные, однако представительница туристического приложения уверяет, что эта рекомендация не обоснована. По словам Маклюр, сейчас авиакомпании иногда даже снижают цены в выходные дни, хотя ранее это действительно работало наоборот.

Авиакомпании могут выставлять более высокие цены, основываясь на истории поиска – ложь

Также блогерша порекомендовала при покупке авиабилетов в приложении всегда использовать режим инкогнито и очищать кэш и cookie. Авиакомпании якобы взимают более высокую плату за историю поиска.

Оказывается, существует давняя теория о том, что веб-сайты повышают цену на авиабилеты, если вы часто просматриваете историю поиска, с целью усилить ощущение срочности и побудить вас к покупке. Маклюр признала, что в прошлом это могло быть правдой, но сегодня это скорее неактуальный миф.

"Авиакомпании не взимают дополнительную плату на основании истории поиска. Если вы присматривались к определенному тарифу, а в следующий раз он подорожал, то, скорее всего, это связано с тем, что авиакомпания продала все имеющиеся в наличии билеты по этой цене... Очистка файлов cookie не повлияет на цены, которые вы видите на сайте", – уточнила Кэти Маклюр.

Экономия средств за счет использования VPN – отчасти правда

Четвертый совет в TikTok-ролике звучит так: "Используйте VPN из более дешевой страны. Это сэкономит кучу денег. Попробуйте Индию".

Виртуальная частная сеть, или VPN, использует шифрование для сокрытия персональных данных и повышения уровня конфиденциальности в Интернете. С ее помощью можно также получить доступ к заблокированным или подвергнутым цензуре сайтам и изменить свое местоположение. По мнению Маклюр, в этом совете есть доля правды, "но на самом деле VPN не нужен, чтобы увидеть разницу в ценах". Экспертка отметила: "Если у Вас есть карта, позволяющая осуществлять платежи в другой валюте без огромных комиссий, то, безусловно, стоит потратить дополнительное время на проверку и воспользоваться этим советом".

Маклюр, в свою очередь, предлагает изменить регион и валюту в том инструменте, который вы используете для поиска авиабилетов, чтобы увидеть цены от онлайновых туристических агентств, расположенных в разных странах.

Использование агрегатора цен и установка пункта назначения "Куда угодно" может помочь найти более дешевые авиабилеты – правда

Блогерша утверждает: "Используйте Skyscanner или Kayak и выбирайте в пункте назначения "Куда угодно", чтобы найти рейсы по цене менее 100 долларов".

Маклюр полностью согласилась с этим советом. Правда, она отметила, что такие рейсы часто сопровождаются "неприятными пересадками", или что они будут связаны с "вашей наименее любимой бюджетной авиакомпанией". Вместо этого специалистка рекомендовала использовать Google Flights Explore. Несмотря на то, что эта программа позволяет выполнять аналогичные действия, ее ключевое отличие заключается в том, что она позволяет более точно настроить поиск в соответствии с вашими предпочтениями и отфильтровать его по цене, количеству остановок, датам, продолжительности поездки и даже авиакомпаниям.

Некоторые авиакомпании предоставляют скидки студентам – правда

В вирусном ролике сообщалось, что стоит проверять студенческие скидки на сайте StudentUniverse. Это поможет сэкономить до 50% ваших средств при покупке авиабилетов.

"Это малоизвестный факт, но многие авиакомпании действительно предлагают студенческие скидки. Конечно, этот совет работает только в том случае, если вы действительно являетесь студентом", – прокомментировала Маклюр.

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