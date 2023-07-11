Как получить лучший номер в отеле без доплат: об этих хитростях не знали многие

Очень часто путешественникам советуют бронировать места в отелях заранее, чтобы не оказаться на улице в чужом городе или стране, однако это может минимизировать шансы на получение лучшего номера бесплатно. Опытные туристы знают несколько лайфхаков, как отдохнуть в улучшенных условиях и не переплатить.

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Об их уловках написали редакторы сайта Mirror. Воспользоваться ими может кто угодно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не торопитесь зарегистрироваться

Если есть возможность оттянуть регистрацию, ею следует воспользоваться. Посетителям, которые первыми заселяются, обычно выдают ключи от посредственных номеров, держа улучшенные комнаты для важных случаев или гостей. Впрочем, когда спрос превышает предложения отеля, туристам могут предложить номера, которые оставили для "особого случая". Речь, конечно, не о люксе по цене стандарта, но о новых или более опрятных номерах, которые можно получить без доплаты.

Зарегистрируйтесь на сайте

Обычно система лояльности есть во многих местах отдыха. За регистрацию на сайте иногда предлагают бонусы, возможность улучшить свой номер, получить подарок при заселении. Пренебрегать такими предложениями не стоит, ведь постоянных гостей отели ценят больше, чем случайных посетителей.

Не терпите

Очень распространенная проблема среди гостей отелей – умолчание проблем. Если при регистрации было указано, что в номере есть кондиционер, ТВ, вид из окна и убранная комната, туристы имеют право попросить другой номер в случае, если какой-либо пункт не будет соответствовать действительности. Отель заинтересован в хороших отзывах, поэтому во избежание скандала может предложить лучшую комнату.

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