Мифические острова и реальные истории выживания: лучшие фильмы о путешествиях

Альбина Панченко
Альбина Панченко
Журнал
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Мифические острова и реальные истории выживания: лучшие фильмы о путешествиях

Что делать, когда на улице очень холодно, а душа требует приключений? Конечно же, смотреть интересные фильмы о путешествиях. OBOZREVATEL подобрал лучшие кинокартины для сегодняшнего вечера.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Невероятная экранизация известной истории о докторе-ветеринаре, который понимает язык животных. Дулиттл, которого сыграл непревзойденный Роберт Дауни-младший, живет как отшельник в большом имении. Несколько лет назад он потерял жену, поэтому сейчас общается только со своими друзьями: гориллой, уткой, попугаем, медведем и страусами. Но с королевой Великобритании случается беда и только наш чудак может ей помочь. Поэтому со свое неизменной компанией он отправляется в удивительное путешествие на мифический остров, где должен найти лекарство для правительницы.

Видео дня
Приключения доктора Дулитла с его неизменной командой на магическом острове.

Эльдорадо: потерянный рай

Джонатан Дейвенпорт – наследник большой медиакорпорации. Он молодой, богатый и, кажется, счастливый человек. Однако в действительности ему не нравится такая жизнь и он хочет убежать как можно дальше. И тут подворачивается экспедиция его невесты, которая собирается в Перу. Однако в густых лесах на пару ожидают странные вещи, связанные с завоевателями, которые ищут здесь золотой город Эльдорадо.

Фильм о путешествии по джунглям Перу.

Миа и белый лев

Это история о настоящей дружбе между Мией и редким белым львом. Девушка взрослеет в частном зоопарке своего отца вместе с этим прекрасным животным. Со временем они становятся очень близкими друг для друга, что, по мнению родителей, может угрожать их дочери. Поэтому любимца решают продать. Но Миа не согласна с таким решением и хочет сбежать со львом, чтоб довести его до заповедника.

Девушка со львом становятся настоящими друзьями.

Путь домой

Белла – обычная дворовая собака, которой посчастливилось встретить любящего хозяина. Они все делают вместе и чувствуют себя абсолютно счастливыми. Однако из-за случайности любимица оказывается за сотни миль от дома. И все, чего она хочет, это вернуться к своему любимому Лукаса. В пути ей встречаются разные люди и животные, она попадает в необычные ситуации и делает все возможное, чтобы оказаться возле хозяина.

Белла изо всех сил пытается вернуться домой.

Джунгли

Йосси Гинсберг приезжает к Амазонке, чтобы отправиться через джунгли к одному древнему поселению. Он подбивает нескольких новых знакомых пойти вместе и нанимает гида. Однако уже в начале дороги один из мужчин травмирует ногу и вместе с другим участником экспедиции решает вернуться обратно. Йосси остается с проводником и отправляется дальше. Однако у гида были совсем другие планы на это путешествие. Вскоре Гинсберг остается один посреди густого леса. Он почти полностью теряет надежду выбраться из этого кошмара и выйти к людям. Без еды, воды, лекарств и теплой одежды мужчина проходит десятки километров, чтобы выжить. Фильм еще больше поражает, когда понимаешь, что он снят на реальных событиях.

Фильм создан на основе мемуаров золотоискателя.

Ранее OBOZREVATEL писал об интересных современных книгах о путешествиях, которые не оставят вас равнодушными.

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