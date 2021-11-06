Мифические острова и реальные истории выживания: лучшие фильмы о путешествиях

Что делать, когда на улице очень холодно, а душа требует приключений? Конечно же, смотреть интересные фильмы о путешествиях. OBOZREVATEL подобрал лучшие кинокартины для сегодняшнего вечера.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Невероятная экранизация известной истории о докторе-ветеринаре, который понимает язык животных. Дулиттл, которого сыграл непревзойденный Роберт Дауни-младший, живет как отшельник в большом имении. Несколько лет назад он потерял жену, поэтому сейчас общается только со своими друзьями: гориллой, уткой, попугаем, медведем и страусами. Но с королевой Великобритании случается беда и только наш чудак может ей помочь. Поэтому со свое неизменной компанией он отправляется в удивительное путешествие на мифический остров, где должен найти лекарство для правительницы.

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Эльдорадо: потерянный рай

Джонатан Дейвенпорт – наследник большой медиакорпорации. Он молодой, богатый и, кажется, счастливый человек. Однако в действительности ему не нравится такая жизнь и он хочет убежать как можно дальше. И тут подворачивается экспедиция его невесты, которая собирается в Перу. Однако в густых лесах на пару ожидают странные вещи, связанные с завоевателями, которые ищут здесь золотой город Эльдорадо.

Миа и белый лев

Это история о настоящей дружбе между Мией и редким белым львом. Девушка взрослеет в частном зоопарке своего отца вместе с этим прекрасным животным. Со временем они становятся очень близкими друг для друга, что, по мнению родителей, может угрожать их дочери. Поэтому любимца решают продать. Но Миа не согласна с таким решением и хочет сбежать со львом, чтоб довести его до заповедника.

Путь домой

Белла – обычная дворовая собака, которой посчастливилось встретить любящего хозяина. Они все делают вместе и чувствуют себя абсолютно счастливыми. Однако из-за случайности любимица оказывается за сотни миль от дома. И все, чего она хочет, это вернуться к своему любимому Лукаса. В пути ей встречаются разные люди и животные, она попадает в необычные ситуации и делает все возможное, чтобы оказаться возле хозяина.

Джунгли

Йосси Гинсберг приезжает к Амазонке, чтобы отправиться через джунгли к одному древнему поселению. Он подбивает нескольких новых знакомых пойти вместе и нанимает гида. Однако уже в начале дороги один из мужчин травмирует ногу и вместе с другим участником экспедиции решает вернуться обратно. Йосси остается с проводником и отправляется дальше. Однако у гида были совсем другие планы на это путешествие. Вскоре Гинсберг остается один посреди густого леса. Он почти полностью теряет надежду выбраться из этого кошмара и выйти к людям. Без еды, воды, лекарств и теплой одежды мужчина проходит десятки километров, чтобы выжить. Фильм еще больше поражает, когда понимаешь, что он снят на реальных событиях.

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