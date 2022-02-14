Рейс задержали и ваши планы рушатся: лайфхаки, что делать

Иногда задержка одного рейса запускает "эффект домино" и ваши планы рушатся друг за другом. Но вы точно можете хоть чуть-чуть повлиять на ситуацию и улучшить свое положение. Для этого воспользуйтесь лайфхаками, которые подобрал OBOZREVATEL.

В случае переноса, задержания или отмены рейса авиакомпании несут полную ответственность за пассажиров, которые планировали воспользоваться их услугами. Поэтому вы имеете право требовать обеспечения нормальных условий во время ожидания, а также финансовой компенсации.

Когда вы можете вернуть деньги за билет

Полный возврат средств можно потребовать, если вы отказываетесь лететь рейсом этого перевозчика или планируете завершить поездку. В этом случае компания должна компенсировать вам 100% стоимости перелета.

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Для этого следует обратиться за местом покупки билетов или в клиентскую службу вашей авиакомпании. Возврат средств производится не за один день. Чаще приходится ждать в течение 14 суток для зачисления денег на ваш счет. Этот момент объясняют работники перевозчика в момент оформления соответствующих документов.

Что делать, если вы не собираетесь отменять поездку

Если вы готовы подождать ваш рейс, то авиакомпании должны обеспечить вам комфортное пребывание в аэропорту или городе, где вы остановились. Это включает:

оплату текущих расходов, связанных с задержкой рейса: питания, гостиницы и трансфера;

бесплатное изменение маршрута и предоставление новых билетов не только на рейс этой компании, но и на весь перелет. Имеются в виду случаи, когда вы планировали маршрут с пересадкой и потеряли все билеты из-за изменения времени вылета. В этом случае вам должны отправить на почту новые билеты;

информирование о переносе рейса и новом времени открытия регистрации.

Для того чтобы компания обеспечила вас этими вещами, вы должны связаться с ее представителями. Если в этот момент вы находитесь в аэропорту, подойдите к стойке регистрации или к справочной службе, чтобы вам смогли оказать помощь как можно скорее. Есть и другой вариант – позвонить по горячей линии перевозчика и оставить заявку. С вами свяжутся в кратчайшие сроки.

Однако, если таких же пассажиров, как вы, много и отменился не один рейс, вам придется ждать ответа гораздо дольше. В таком случае вы можете рассчитывать на получение финансовой компенсации за потраченное время и деньги. Размер выплат зависит от внутренней политики авиакомпании, законодательства страны, выбранного рейса. Все эти нюансы можно узнать у работников аэропорта.

Что делать при ожидании нового рейса

Иногда перелеты задерживаются из-за проблем, которые можно быстро устранить. В таком случае ваш рейс могут объявить в любой момент. Поэтому лучше не покидайте аэропорт и следите за обновлением информации. Для этого загрузите приложение с электронным таблом аэропорта или следите за официальным сайтом.

Если вам предоставлены билеты на рейс, который состоится на следующий день, авиакомпания должна обеспечить вас жильем и трансфером в отель. Кроме того, за время ожидания вам должны предоставить питание. Со всеми правилами ознакомьтесь на сайте авиакомпании или у ее представителя.

Оставайтесь на связи с авиакомпанией и выполняйте то, что они вам советуют. У работников есть доступ к наиболее актуальной информации, поэтому они могут легко координировать ваши действия.

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