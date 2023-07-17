Пять лайфхаков для путешествий, которые позволят полностью окунуться в новую атмосферу: впечатлений будет очень много

Приезжая в новую страну, а иногда даже новый украинский город, вы наверняка хотите по максимуму проникнуться атмосферой этого места: познакомится с культурой и понять менталитет, посетить любимые локации местных жителей и попробовать национальную кухню. Путеводители чаще всего предлагают исключительно туристические места, в которых нет настоящей души того или иного города/страны. В итоге вы познаете новую местность поверхностно, как турист, а не как путешественник.

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Существуют проверенные лайфхаки, которые позволят вам перестать чувствовать себя туристом и помогут начать жить как местный житель. Если будете соблюдать эти советы, то сможете полностью окунуться в новую атмосферу и получить несравненные впечатление от отдыха. Раскрыла эти уловки опытная путешественница из США Эмили Думас на платформе The Everygirl.

Проведите исследование, но оставьте место для спонтанности

Безусловно, каждая поездка, особенно если мы говорим о загранице, требует тщательной подготовки. Покупка билетов, поиск и бронирование жилья – лишь вершина айсберга. Нужно провести целое исследование: где поесть, чем заняться, где можно выпить самый вкусный кофе и еще множество вопросов. Однако, в попытках найти ответы ко всем этим пунктам, откажитесь от путеводителей. Не выбирайте самые популярные места среди туристов, а обратитесь за советом к местным жителям. Есть множество сервисов и форумов, на которых это можно сделать. В конце концов, всегда есть TikTok. Найдите местных блогеров и проанализируйте, какие места посещают они. И конечно же оставьте место для спонтанности – возможно, идеальная кафешка найдет вас сама.

Не оставляйте свои увлечения дома

Этот совет особенно актуален для тех, кто любит путешествовать в одиночку. В новой стране найдите место, где вы сможете заняться своим любимым хобби. Запишитесь на курсы рисования или фитнеса, загляните в местный книжный магазин или просто выпейте пива в местной пивоварне. Это позволит вам познакомиться с местными жителями, завести новые знакомства, а в результате получить уникальные рекомендации по выбору блюд, напитков и развлечений, а может быть, даже узнать о лучших секретных местах. Кроме того, это поможет проникнуться культурой и взглядами на жизнь людей, страну или город которых вы посетили.

Избегайте туристических ловушек

В Париже нужно обязательно посетить Эйфелеву башню, в Нью-Йорке – Таймс-сквер, а в Каире – пирамиды. Все это, конечно, необходимо увидеть, но не стоит ограничиваться только всеми известными достопримечательностями. Вы точно согласитесь, что местные жители не проводят в этих местах время, а ищут что-то более интересное. Подумайте о местах, которые вы сами часто посещаете в своем городе, например, о художественных галереях, небольших бутиках, фермерских рынках или пешеходных маршрутах, и поищите местные варианты в новом городе. Вы сможете увидеть то, что любите, в совершенно новом свете.

Ешьте там, где едят местные жители

Если у ресторана стоит очередь вокруг квартала, есть вероятность, что он действительно вкусный, а может быть, он просто находится в списке №1 среди обязательных для посещения ресторанов города в сервисах для туристов. Для получения наиболее вкусной и аутентичной пищи ищите рестораны, в которых много местных жителей, а не те, о которых больше всего упоминается в путеводителях. Посмотрите метки в социальных сетях или просто исследуйте город. Очень часто самые вкусные и атмосферные заведения – это маленькие семейные ресторанчики, о которых не рассказывают на сайтах о путешествиях.

Пользуйтесь общественным транспортом

Нет лучшего способа увидеть город так, как это делают местные жители, чем воспользоваться общественным транспортом. В большинстве крупных городов имеется развитая система метро или автобусов, которые могут доставить вас практически в любую точку. Если вы ищете другой вид транспорта, попробуйте взять напрокат велосипед или электросамокат. Прокат велосипедов сегодня распространен повсеместно, что позволит вам взглянуть на город совершенно по-новому. Вы не только сэкономите деньги, выбрав общественный транспорт, но и увидите гораздо больше, чем ожидаете. А еще это отличная возможность найти необычное интересное место, спрятанное от глаз туристов.

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