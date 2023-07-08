Путешествие в прошлое: тайны популярнейшей локации Иордании – Петры

Судьба – странная вещь. Когда-то о городе Петра знал весь мир. Здесь Моисей получил воду из скалы, здесь проходили главные торговые пути от Красного до Средиземного моря, здесь продавали драгоценности, шубы и пряности. А потом здесь ничего не стало. И только высеченные в камне дворцы напоминают нам о могуществе некогда величественного города. Почему же туристы так любят эту локацию в Иордании? В чем ее уникальность?

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Что нужно знать о Петре?

Этот город, вероятно, начали строить в 18 веке до нашей эры. В это время в узком каньоне Сик на высоте более 900 метров над уровнем моря поселились идумеи. Более 500 лет продолжалось строительство сооружений в скалах. Но подлинного величия город достиг за набатеев, которые пришли на эту землю значительно позже – во втором веке до Рождества Христова.

О Петре долгое время было мало известно. О ней упоминается в Библии. Считается, что именно здесь Моисей извлек воду из скалы. Правда это или нет – сказать сложно. Но то, что здесь с давних времен было полноценное водоснабжение – это факт.

Торговцы и туристы (да, сюда приходили не только по делам) готовы были преодолеть трудный путь, чтобы попасть в Петру. Они знали, что здесь им дадут воду, еду и снабдят крышей над головой.

Местные жители были приветливы к каждому гостю. Из-за этого город очень быстро развивался и наконец-то стал целью сначала для римлян, затем для византийцев, арабов и даже крестоносцев.

После одного из нападений Петра упала. Ее постройки все еще возвышались над землями нынешней Иордании, однако людей здесь уже не было. На многие века мир забыл о мертвом городе, пока в 1812 году его не нашел Иоганн Бурктхардт.

Чем этот город особенный

Археологи до сих пор не понимают, как в древности можно было сделать такие сооружения прямо в склонах скалы. Даже сейчас, со всеми новейшими технологиями, это очень трудная задача. Много веков назад это казалось вообще невозможным.

И это не основная загадка, которую пробуют разгадать историки. Здесь появилось водоснабжение раньше, чем где угодно на планете. Набатеи, вложившие много усилий в развитие населенного пункта, сформировали множество каналов, благодаря которым вода курсировала по городу. Кроме того, местное население во время дождей выставляло на улице разные бочки и ведра, чтобы в засуху иметь достаточно жидкости.

Еще одна особенность Петры – постоянное изменение цвета стен построек. Но с этим современные ученые разобрались. Особая горная порода, из которой и построен город, имеет интересное свойство – изменять свой оттенок в зависимости от освещения и погоды.

Что посмотреть в Петре

В Петру приезжают не только обычные туристы, но и паломники. Считается, что это настоящее место силы, достигнув которого ты становишься ближе к Богу.

Да и посмотреть здесь есть на что. Уже по дороге в город, что пролегает по двухкилометровой тропе, вы увидите много странных каменных фигур и наскальные барельефы. Если будете внимательны, то сможете заметить остатки римского водопада.

На входе в Петру возвышается дворец Эль-Хазне, с которым связано немало легенд. Историки полагают, что это бывшая казна, которую построили примерно в 1 веке. Однако существует версия, что здесь хранились (или до сих пор хранятся) сокровища египетского фараона. Откуда они здесь могли взяться – неизвестно. Возможно, они были украдены у правителя древнего государства и спрятаны здесь разбойниками.

Чуть дальше вы увидите невероятный 45-метровый монастырь. Чтобы подняться к его входу, вам придется преодолеть 800 ступенек. Длится подъем около часа, поэтому обязательно возьмите с собой воду.

В центральной части Петры вы найдете много гробниц и храмов, а также римский амфитеатр на 7000 человек, где до сих пор проходят различные концерты и культурные мероприятия.

Что нужно знать перед поездкой в Петру

Такое путешествие действительно сможет вас удивить. Петра – это не просто развалины на скале. Сейчас это настоящая туристическая аттракция, куда ежедневно приезжают тысячи людей.

Здесь уже давно обустроены рестораны, магазины с разными безделушками и сувенирами, агентства с гидами и другие сервисы, которые облегчают посетителям жизнь.

Лучше всего для путешествия подойдет конец весны и начало осени. Зимой здесь очень холодно и часто идут дожди. Такие природные условия не побуждают к хорошей прогулке. Летом столбик термометра поднимается чуть ли не до 40 градусов выше нуля, а толпы туристов и сильный шум могут сильно испортить впечатление от этого невероятного места.

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