Почему всегда нужно фотографировать свой чемодан перед полетом: советы путешественника

Опытный путешественник Сарвахгян Сантаунам поделился полезным лайфхаком, в котором рекомендует фотографировать свой багаж перед тем, как отдать его работникам аэропорта. Это поможет быстрее найти вещи, если они потеряются при перелете.

Его слова передает The Sun. Автор отмечает, что чемодан не обязательно должен исчезнуть, однако на случай, если это произойдет, пассажиры смогут помочь авиакомпании.

Сарвахгян советует фотографировать свой багаж с 4 сторон заранее, ведь иногда детали забываются. При потере личных вещей работники аэропорта просят описать их внешний вид.

В случае, если путешественник потерял, например, черный чемодан, то круг поиска становится очень большим. Имея фотографию потерянной сумки, он значительно сужается, а поиски ускоряются.

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Мужчина утверждает, что, теряясь, туристы часто могут не назвать важные детали и это существенно сокращает шансы отыскать багаж.

Таким же лайфхаком можно пользоваться, если намечено путешествие с детьми. Малыши могут легко потеряться в толпе, а заранее сделанное фото поможет найти их.

Кадр с ребенком можно показать иностранным туристам или работникам, с которыми существует языковой барьер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой ошибки следует избегать всем туристам при задержке рейса. Эксперты советуют следить за временем и прибывать в аэропорт за несколько часов до рейса.