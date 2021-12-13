Эксперты назвали типичную ошибку пассажиров при задержке рейса: что категорически не стоит делать

Эксперты предупреждают, что любой рейс могут задержать из-за плохой погоды, нехватки персонала, поломки или других причин. Однако, несмотря на перенос вылета, прибывать в аэропорт нужно заранее.

Об этом соучредители авиакомпаний, консультанты по путешествиям и владельцы туристических фирм рассказали изданию Best Life. Они утверждают, что не следует откладывать регистрацию из-за заявления о задержке.

Обычно авиакомпании предупреждают пассажиров о проблеме заранее и указывают примерное время, когда самолет сможет вылететь. Однако всегда нужно иметь в виду, что погода может резко улучшиться, поломка оказаться несерьезной и т.д.

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В связи с этим Мария Ла Дука, владелица туристической фирмы "The Agency Chic" советует приезжать в аэропорт на два-три часа раньше запланированного времени отправления независимо от того, есть ли задержка.

Это поможет перестраховаться в случае, если рейс неожиданно перенесут на несколько часов назад из-за быстрого решения проблемы.

Например, на сайте "American Airlines" сказано : "Если ваш рейс задерживается, пожалуйста, прибывайте в аэропорт, чтобы зарегистрироваться в соответствии с первоначально запланированным временем вылета". Однако не все пассажиры пользуются советами экспертов, поэтому часто опаздывают на рейс.

Бекки Мур, эксперт по путешествиям и основательница туристического агентства "GlobalGrasshopper" отмечает, что время задержки рейса на табло обычно является ненадежной, а лишь приблизительной информацией. Путешественникам нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Ева Лерма, консультант по путешествиям и соучредитель MyTravelTripod добавила, что авиакомпании оставляют за собой право увеличивать и сокращать задержки, поэтому пассажиры не смогут оспорить это решение.

Особенно актуальны эти советы будут в период новогодне-рождественских праздников, ведь именно зимой погода наиболее изменчива, а поток путешественников выростает в разы.

Как сообщал OBOZREVATEL, опытная стюардесса рассказала, как ни в коем случае нельзя спать в самолете. Некоторые места на борту очень редко моют, потому на них лучше не опираться.