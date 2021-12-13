Эксперты назвали типичную ошибку пассажиров при задержке рейса: что категорически не стоит делать

Катерина Малай
Журнал
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Эксперты назвали типичную ошибку пассажиров при задержке рейса: что категорически не стоит делать

Эксперты предупреждают, что любой рейс могут задержать из-за плохой погоды, нехватки персонала, поломки или других причин. Однако, несмотря на перенос вылета, прибывать в аэропорт нужно заранее.

Об этом соучредители авиакомпаний, консультанты по путешествиям и владельцы туристических фирм рассказали изданию Best Life. Они утверждают, что не следует откладывать регистрацию из-за заявления о задержке.

Обычно авиакомпании предупреждают пассажиров о проблеме заранее и указывают примерное время, когда самолет сможет вылететь. Однако всегда нужно иметь в виду, что погода может резко улучшиться, поломка оказаться несерьезной и т.д.

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Авиакомпании предупреждают пассажиров о проблеме заранее

В связи с этим Мария Ла Дука, владелица туристической фирмы "The Agency Chic" советует приезжать в аэропорт на два-три часа раньше запланированного времени отправления независимо от того, есть ли задержка.

Это поможет перестраховаться в случае, если рейс неожиданно перенесут на несколько часов назад из-за быстрого решения проблемы.

Например, на сайте "American Airlines" сказано : "Если ваш рейс задерживается, пожалуйста, прибывайте в аэропорт, чтобы зарегистрироваться в соответствии с первоначально запланированным временем вылета". Однако не все пассажиры пользуются советами экспертов, поэтому часто опаздывают на рейс.

Эксперты советуют приезжать на регистрацию за несколько часов до вылета

Бекки Мур, эксперт по путешествиям и основательница туристического агентства "GlobalGrasshopper" отмечает, что время задержки рейса на табло обычно является ненадежной, а лишь приблизительной информацией. Путешественникам нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Ева Лерма, консультант по путешествиям и соучредитель MyTravelTripod добавила, что авиакомпании оставляют за собой право увеличивать и сокращать задержки, поэтому пассажиры не смогут оспорить это решение.

Особенно актуальны эти советы будут в период новогодне-рождественских праздников, ведь именно зимой погода наиболее изменчива, а поток путешественников выростает в разы.

Особо осторожным нужно быть во время новогодне-рождественских праздников

Как сообщал OBOZREVATEL, опытная стюардесса рассказала, как ни в коем случае нельзя спать в самолете. Некоторые места на борту очень редко моют, потому на них лучше не опираться.

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