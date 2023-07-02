Почему в самолете нельзя пить кофе и чай: 'секрет' бортпроводников неприятно удивит многих

Многие из нас не представляют своего утра без чашечки бодрящего кофе. Этот чудодейственный напиток будет как нельзя кстати, если вас ожидает долгий утренний перелет. Но не все знают, что стюарды, которые предлагают их пассажирам, сами не пьют ни чай, ни кофе. Вам тоже следует хорошо подумать, прежде чем заказать ароматную Lavazza или освежающее каркаде.

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Портал Travel and leisure поделился, почему про горячие напитки следует забыть на борту. Оказывается, это вредно для здоровья.

Так, воду для чая или кофе берут не из бутылок, а из крана. Согласно ранее проведенным проверкам, она может быть не только неприятной на вкус, но и содержать опасные бактерии. Одно из исследований показало, что в кранах 20 из примерно 158 самолетов была обнаружена кишечная палочка. В наши дни 1 из 8 воздушных судов нарушает стандарты безопасности воды, которую заливают в аэропортах из водоналивного шланга.

"Кофе и чай готовятся из водопроводной воды, которая поступает из специальных. Если вы хотите кофе, купите его в терминале и возьмите с собой. Если вам нужно повысить уровень кофеина, попросите кока-колу или пепси", – посоветовала стюардесса Сью Фогвелл, которая имеет опыт работы бортпроводницей 22 года.

Ни в коем случае не давайте маленьким детям чай на борту. Купите для них бутилированную воду или возьмите напиток из дому. Специалисты также настоятельно рекомендует избегать употребления горячих напитков людям с ослабленной иммунной системой.

Отметим, что во время полета не желательно пить и томатный сок, так как он содержит слишком много соли, повышает кислотность в желудке. Что касается еды, откажитесь от продуктов, вызывающих газообразование – капуста, фасоль, чечевица, брокколи.

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