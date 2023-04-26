Удаляют по 6 зубов и имеют 720 языков: особенности жизни в Индонезии, о которых не догадываются иностранцы

Далекая и неизведанная Индонезия всегда вызывала любопытство у туристов. Островное государство все еще сохранило древние традиции, но при этом быстро развивается и вводит инновации в жизнь людей. Что удивляет иностранцев в этой стране – в подборке OBOZREVATEL .

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1. Кажется, что Индонезия – какое-то небольшое государство в Азии. Однако она занимает более 17,5 тысячи островов. При этом страна находится на 4 месте в мире по количеству населения.

2. Индонезийцы общаются примерно на 720 языках. Только один из них имеет статус государственной, однако как раз ее знают далеко не все местные жители.

3. Самая популярная одежда в стране – это саронг. Обычно его делают из больших кусков ткани, которые обматывают вокруг тела. Для ежедневного использования выбирают светлые цвета, такие как белый, пурпурный, зеленый. На праздники одеваются красные, желтые, синие саронги с яркой вышивкой.

4. В Индонезии обожают блюда из риса. Самый популярный местный деликатес – наси горенг – делают из обжаренных зерен этой культуры и курицы. Посыпают все свежим перцем чили и острыми специями.

5. Местные гораздо лучше относятся к туристам, знающим хотя бы несколько простых фраз на языке бахаса. Выучить их не сложно. Это может дать дополнительные скидки и расположение индонезийцев.

6. Пробки – это привычная вещь для страны, где практически никто не следует правилам дорожного движения. Именно поэтому здесь набирает популярность новая услуга – мототакси. Уже даже есть приложения для заказа такового вида транспорта.

7. В государстве официально разрешено вождение авто в нетрезвом состоянии. А вот ехать на мопеде без шлема запрещено. За это можно получить штраф.

8. Индонезия не входит в список беднейших стран мира. Однако средняя заработная плата обычных рабочих составляет здесь $2. Именно поэтому туристам кажется, что отдыхать в этой стране очень дешево.

9. Индонезийцы – активные пользователи социальных сетей. Здесь все – от детей до пожилых людей – постят свою жизнь в Twitter. В общей сложности интернетом пользуется более 71 млн местных жителей.

10. Молодые девушки в возрасте от 12 до 16 лет практически изолированы от мира. Они имеют право ходить только в специализированные школы, общаться с небольшим кругом людей и ничего не могут делать без присмотра родителей. Это одна из древних традиций, которой до сих пор придерживаются.

11. Казалось бы, с таким отношением к девушкам здесь должны быть проблемы с гендерным вопросом. Но именно в этом государстве один из самых высоких показателей привлечения женщин к руководящим должностям.

12. Жители Бали, одного из популярнейших островов Индонезии, часто удаляют себе по 6 зубов. Считается, что они символизируют человеческие грехи. Поэтому те, кто их вырывает, никогда не сойдет с правильного пути.

13. Индонезийцы очень верующие люди. Они дают детям не менее четырех имен, при этом хотя бы одно скрывают от всех знакомых. Это делается для защиты малышей от темных сил.

14. В этой стране можно увидеть детей с сигаретами прямо на улицах. Скорее всего, их никто даже не будет замечать, ведь этот вопрос не регулируется на законодательном уровне.

15. Однако с алкоголем в стране ведется активная борьба. На многих туристических островах запрещена продажа крепких напитков.

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