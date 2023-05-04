'Охота' на китов': куда поехать, чтобы полюбоваться грациозными морскими созданиями

Большие и грациозные… Именно так можно описать самых огромных за всю историю человечества созданий – китов. Ежегодно тысячи людей едут в специализированные туры, чтобы увидеть своими глазами морских жителей, едва не пропавших в прошлом веке из-за китобоев. Читайте в подборке OBOZREVATEL, где сейчас можно увидеть этих великанов.

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Испания

Весной между испанскими островами Тенерифе и Ла-Гомера начинается миграция кашалотов. В настоящее время вероятность встречи с китами вырастает в десятки раз. Однако этих гигантов здесь можно увидеть и в другое время года. В частности практически постоянно здесь плавают бискайские и серые киты, а также черные дельфины.

Кроме того, и в других регионах Испании распространено так называемое "сафари на китов". На востоке страны, например, в Кабо де Палос, Кабо де Гата, Дении и Хавее, такой бизнес процветает практически без остановки или какой-то сезонности.

Исландия

В Северной Исландии расположен очень популярный среди туристов город Хусавик. Его по праву называют европейской "столицей кита". Именно отсюда в поиске морских млекопитающих отправляется больше экскурсионных паромов и яхт.

Самый высокий сезон для охоты на китов в этой стране длится с средины мая до конца сентября. В это время морских гигантов можно увидеть даже с берега. Если же вам не удалось встретиться с этими красавцами, то советуем посетить единственный в мире посвященный им музей. Здесь представлены модели этих животных, голограммы и разнообразные интерактивные панели.

Азорские острова

Целый год мимо берегов Азорских островов проплывают косатки, кашалоты, синие киты и финвалы. Шанс встретиться с ними на этой части планеты превышает 90%. Но сюда ездят не для того, чтобы посмотреть на морских животных издалека, а чтобы с ними поплавать.

С июня по октябрь на острове Пику действует необычная аттракция для туристов – дайвинг с наблюдением за китами. Подводный мир здесь очень богат, ведь довольно долгое время рыбалка в этом регионе была запрещена.

Норвегия

У берегов Норвегии киты проплывают круглый год. И дело здесь не в том, что через местное море проложен миграционный путь. Вовсе нет! Просто тамошние воды богаты селедкой, которую так любят косатки и кашалоты. А еще здесь практически постоянно очень комфортная температура моря.

Больше всего для "сафари" подходят Лофотенские острова, омывающиеся водами Гольфстрима. Скалистый берег не очень удобен для наблюдения за морскими животными, но отсюда можно на лодках отплыть немного от суши и увидеть, как киты охотятся на свою добычу.

Канарские острова

"Острова вечной весны", как часто называют Канары, идеально подходят для наблюдения за китами. Здесь можно увидеть крупнейших из них – кашалота, финвала и синего кита. Интересно, что они остаются здесь в течение всего года и не мигрируют в холодные сезоны, потому что таких здесь просто нет.

Как и на Азорских островах, на Канарах шансы увидеть морских млекопитающих составляют более 90%. А еще здесь много других красивых животных, таких как дельфины и гигантские черепахи, которые можно увидеть практически при каждом погружении.

США

Об этом знает не так много людей, но именно в Калифорнии шансы встретиться с синим китом самые высокие. Но интересно, что туристы сюда приезжают не ради него.

У берегов этого штата водится много серых китов – самых дружелюбных среди всех морских великанов. Они не боятся людей и даже иногда позволяют прикоснуться к себе. Кажется, будто они получают удовольствие от того, что за ними наблюдают сотни туристов.

По словам американских биологов, с 2014 года в Калифорнийский залив приплывает самое большое за всю историю количество китов. Особенно много их здесь с конца февраля по начало апреля.

Канада

С начала марта по конец октября с берегов острова Ванкувер открывается невероятная картина. Сотни китов мигрируют мимо этого места, выпуская высокие водяные фонтаны. Целыми шеренгами они неторопливо и грациозно двигаются по давно проложенному маршруту.

Чтобы рассмотреть их лучше, можно воспользоваться туристическим судном. Оно подплывает так близко к морским млекопитающим, что, кажется, можно прикоснуться к ним руками.

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