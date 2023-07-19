Не используйте Wi-Fi в отеле, не проверив одну настройку: это грозит кучей неприятностей
Наличие беспроводного интернета в отеле – одно из главных требований гостей, которые остановились на ночь в чужой стране или на полноценный отпуск в курортном городе. Однако этим часто пользуются хакеры, чтобы обмануть посетителей и украсть их личные данные.
Эксперт по кибербезопасности рассказал редакторам Mirror, какая настройка на телефоне, планшете или ноутбуке может уберечь от неприятностей. Проверить ее нужно до того, как туристы подключатся к чужой сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Хакеры могут использовать уязвимые места кибербезопасности отеля несколькими способами, чтобы получить доступ к паролям и личным данным гостей, предупредил эксперт. В частности это касается сети Wi-Fi.
Следует остерегаться использования общедоступной сети без специальных настроек. Например, важно отключить функцию автоматического подключения к любому незапароленному Wi-Fi, которую обычно включают для удобства.
Дело в том, что хакеры могут создавать "клон" сети отеля, чтобы люди случайно к нему подключались. Важно внимательно проверить название и пароль от сети на стойке регистрации.
"Включите антивирус или брандмауэр на своем смартфоне или ноутбуке перед входом в любую систему, чтобы создать дополнительный уровень защиты", – посоветовал профессионал.
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