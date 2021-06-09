National Geographic признал существование пятого океана

Юля Ухина
Юля Ухина
Журнал
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National Geographic признал существование пятого океана – Южного

Картографы National Geographic официально признали существование пятого Южного океана – теперь его нанесут на карты мира. Решение было принято 8 июня.

Об этом сообщается на сайте организации. По словам инсайдеров, National Geographic начал создавать карты в 1915 году. С тех пор на них помечались четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Однако во Всемирный день океанов, 8 июня, картографы признали, что есть еще пятый, Южный океан.

"Южный океан давно признан учеными, но поскольку никогда не было согласия на международном уровне, мы никогда не признавали его официально", – пояснил географ Национального географического общества Алекс Тейт.

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На рисунке, в центре которого Южный полюс, океан-новичок выделен красным цветом

Специалисты давно обсуждали, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками, чтобы заслужить право считаться полноценным океаном, или же они просто являются холодными южными оконечностями Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

В последние годы как ученые, так и пресса все чаще используют термин Южный океан, поэтому National Geographic заявил, что воды, окружающие Антарктиду до 60-го градуса южной широты, за исключением пролива Дрейка и моря Скоша, составляют новый океан.

National Geographic признал существование пятого океана – Южного

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