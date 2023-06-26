Много холмов и вкусное вино: что нужно знать перед посещением Португалии

Португалия – страна, привлекающая роскошным побережьем, спокойными провинциальными городками и богатой историей. Это небольшое государство является самой западной точкой материковой Европы. Оно может похвастаться поразительными ландшафтами, увлекательной архитектурой и уникальным культурным наследием.

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От шарма Лиссабона до гордости Порты, от прекрасного побережья Алгарве до исторических сокровищ Синтры. Португалия предлагает незабываемые впечатления для каждого путешественника. В этой статье мы подробнее рассмотрим как лучше подготовиться к путешествию в страну на берегу Атлантического океана.

Не все сразу

Хотя по своим размерам Португалия более чем в 6 раз уступает Украине, мнение о том, что можно успеть увидеть все за одну поездку ошибочно. Существуют страны, которые не терпят спешки, и эта как раз из таких.

Дело в том, что даже сами португальцы никогда не спешат. Нельзя сказать, что это нация прокрастинаторов, но променять важные дела на поход на пляж – здесь обычное дело. Поэтому мы советуем вам размеренные прогулки по старинным улицам с периодическими остановками, чтобы лучше постичь здешнюю культуру.

А посмотреть действительно есть на что! Мало где в Европе вы найдете столь разноцветные фасады домов. И это еще не говоря об огромном количестве исторических сооружений, разбросанных по всей территории.

Спланируйте путешествие

Планировка – важная часть любого путешествия. Первое, что нужно сделать – определиться с местом, где вы остановитесь. Обычно выбор падает на Лиссабон и Порту – два крупнейших города страны. Именно в них сосредоточена половина всего населения. Учитывая популярность этих направлений среди туристов, бронировать жилье следует заранее. Это может быть одна из многочисленных гостиниц, или же частный домик или квартира, в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Второй этап – это создание must-see списка. Здесь вы можете проявить фантазию или посмотреть рекомендации более опытных путешественников. Поскольку в Португалии достаточно хорошо развита транспортная система, вы не ограничены регионом проживания. До места назначения можно удобно и быстро добраться на поезде.

Несмотря на это, следует помнить, что в Европе расписание движения общественного транспорта может изменяться, поэтому есть смысл загрузить одно из приложений, которое позволит вам это отслеживать. Это обойдется гораздо дешевле, чем такси в город и испорченный вечер.

Позаботьтесь об удобной одежде

В зависимости от того, какую часть Португалии вы выберете, климат может существенно отличаться. Это обусловлено близостью к океану, что делает погодные изменения достаточно стремительными. Лучше всего подойдет стиль кэжуал с возможностью трансформировать одежду, в зависимости от температуры воздуха.

Не забудьте и об удобной обуви, поскольку мы говорим о стране с горной местностью, так что многие локации, которые стоит посетить, будут находиться на холмах. Даже если вы не фанат хайкинга, многочасовая пешая прогулка может быть утомительной.

Обязательно положите в рюкзак или сумку купальник или плавки, даже если вы идете на прогулку по городу. Держим в голове, что протяженность береговой полосы Португалии 1793 км, а это значит, что где бы вы ни были – океан относительно близко, а с ним и местные пляжи. Если вы все же зайдете вглубь территории, есть большая вероятность наткнуться на озеро или другой водоем. Так что летом особенно будет жалко, если вы не захватили одежду для купания.

Местная еда и вино

Португальские вина не зря считаются одними из лучших в мире. Идя по улочкам Лиссабона, вы наверняка наткнетесь на большое количество пар, которые живо обсуждают жизнь за бокалом. Этот напиток по праву можно назвать национальным. Кроме приятного бархатного вкуса, он еще и не вызывает никаких побочных реакций, даже у людей, обычно жалующихся на головные боли.

Дружеское напоминание: в зависимости от местности, отношение к чаевым будет разным. В локальных поселениях они не обязательны, но в туристических местах составляют около 10% стоимости заказа. Следует помнить, что все, что будет на вашем столе, имеет цену. Местные официанты любят приносить воду, хлеб и масло, которые вы потом удивленно увидите в чеке. Лучшее решение – вежливо отказаться сразу.

Местные рынки – настоящий рай для любителей морепродуктов. От представленного здесь выбора у вас будут просто разбегаться глаза. Каждый день вы можете кушать что-то новое и все равно вряд ли успеете попробовать все. Но, как мы и говорили ранее, Португалия это не про успеть, а про насладиться. Туристические путеводители настоятельно рекомендуют брать с собой большой пакет или сумку, чтобы набрать еды с собой.

Поскольку такие рынки обычно расположены близко к океану, вы можете сразу повернуть к одному из пляжей и сделать импровизированный пикник. Особенно рекомендуем попробовать это влюбленным. Очень романтично.

Не забывайте следить за вещами

Хотя страна и не фигурирует в самых криминальных рейтингах, есть здесь и свои особенности. Дело в том, что уровень безработицы среди португальцев вдвое выше, чем в Украине. Это повлекло за собой большое количество краж, жертвами которых часто становятся туристы. Будет очень досадно расстаться с телефоном, документами или деньгами на одной из улиц города. В транспорте мы настоятельно рекомендуем держать рюкзак или сумочку перед собой, а деньги спрятать в поясной сумке под одеждой.

Также не стоит наедине гулять по небольшим улочкам, где мало людей. Лучше держитесь более оживленного пути или воспользуйтесь услугами экскурсовода. Если же вы заблудитесь, вызовите такси, а не пытайтесь найти выход самостоятельно.

Изучите несколько фраз на португальском

Хотя Португалия и считается одной из самых развитых в туристическом плане стран, не все местные говорят по-английски. Выучить несколько базовых фраз будет интересно и полезно. Таким образом, вы хотя бы на мгновение присоединитесь к 232 миллионам людей по всему миру, ведь португальский является государственным сразу для 9 стран.

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