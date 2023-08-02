Крысы на дорогах и бесплатные музеи: что нужно знать перед поездкой в Великобританию

Великобритания столько раз становилась площадкой для всемирно известных фильмов, сериалов и книжных историй, что кажется, что мы знаем о ней все. Многие туристы думают, что там увидят только красные телефонные будки, военных в забавных шляпах, двухэтажные автобусы и желтые такси. Но это еще не все, забыли об интеллигентных местных жителях, которые всегда соблюдают правила этикета, слушают классическую музыку и начинают разговор с извинений.

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А как насчет субкультур, яркой ночной жизни, уютных пабов и не таких уж приятных крыс на лондонских улицах? Рассказываем, к чему нужно быть готовым во время поездки в Соединенное Королевство.

Существуют города за пределами Лондона

Мы знаем, что это звучит неубедительно, но Великобритания не заканчивается на Лондоне. Она интересна и разнообразна, так что не стоит себя ограничивать только столичными пейзажами. Возьмите билеты на первый лучший поезд и отправляйтесь в увлекательное путешествие по населенным пунктам этого особого государства.

Здесь вы увидите красивую сельскую местность с маленькими домиками и розовыми полями, бурное побережье с портовыми поселениями, большие промышленные центры и бескрайние поля.

Десятки акцентов

То, что вы учили английский с носителем языка, вообще не гарантирует, что вы поймете всех жителей Великобритании. Эта страна славится множеством различных акцентов. Да что говорить, здесь иногда жители Лондона и Оксфорда между собой говорят не без труда, что тут вам стараться.

Но не нужно бояться проверять свою способность строить диалоги на иностранном языке. Британцы с большим уважением относятся к изучающим английский. Они охотно повторят вам слова, которые вы не поняли, попытаются дополнительно объяснить что-то, если есть такая потребность.

Крысы на дорогах

Это самый неприятный момент, ужасающий туристов. Такая проблема встречается во многих городах Великобритании, но в Лондоне – чаще всего.

Дело в том, что местная канализационная система была построена достаточно давно. И хоть ее обновляют на регулярной основе, но некоторые проблемы никуда не деваются. Как и крысы, которые периодически появляются у рынков, крупных продуктовых магазинов или в жилых массивах.

Только не нужно думать, что они ходят целыми "компаниями" и нападают на людей. Конечно, такого здесь нет. Просто иногда можно увидеть такого "друга" где-нибудь среди города. Это не страшно, но и приятной встречу назвать тяжело.

Трудные названия

Имейте при себе печатную карту. Всегда. Это почти закон для туристов в Великобритании, ведь большинство названий вы не сможете произнести, а интернет ловит не всюду. Поэтому либо приобретите путеводитель, в котором пальчиком сможете показать таксисту место назначения, либо записывайте топонимы где-нибудь в телефон или блокнот. Иначе у вас есть все шансы потеряться.

Длинные очереди

Жители Великобритании спокойно относятся к тому, что в крупном супермаркете в час пик может работать только одна касса. Конечно, в Украине тоже такое бывает, куда без этого, но у нас это вызывает возмущение, а иногда еще и очень бурные споры. Там же все по-другому: полное принятие ситуации.

Бесплатные музеи

Многие музеи и другие культурные учреждения в Великобритании можно посетить бесплатно. Они существуют полностью за государственные средства и принимают гостей без оплаты.

Например, билет вам не понадобится, если вы захотите ознакомиться с экспозицией Национальной галереи. В то же время не забывайте, что за доступ к некоторым шедеврам, хранящимся в других музеях, придется заплатить.

Много фестивалей

А вот вам и самый большой повод для удивления. Жители Великобритании обожают музыкальные фестивали. Раскрываем секрет, играют здесь далеко не Шопена и Моцарта. В разные города этого государства летом приезжают всемирно известные исполнители, чтобы встретиться со своими фанатами.

Поэтому в какой бы день теплого времени года вы не посетили королевство, вы всегда сможете найти какой-нибудь концерт. Однако рекомендуем заранее планировать поездку, чтобы отхватить билет на самые лучшие события.

Постоянные извинения

Больше, чем в Великобритании, приносят извинения разве что в Канаде. Даже если вы сами неправы или на вас очень разозлились, разговор начнется с того, что у вас попросят прощения. Сначала это раздражает, но потом к этому привыкаешь и сам начинаешь так делать.

Путаница с единицами измерения

Великобритания все еще пользуется старой системой измерения. Здесь вам придется использовать мили, футы и дюймы. И это может путать. Рекомендуем включать в телефоне специальный калькулятор, чтобы не ошибиться. Это очень помогает.

Странные розетки

Хотя Великобритания и считается частью Европы, но многие вещи здесь отличаются. И речь даже не о правостороннем движении. Обычные розетки здесь совсем не такие, к которым мы привыкли. Итак, обязательно приобретите адаптер, чтобы не остаться без своих любимых гаджетов.

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