Пьющие водители и плохой сервис: что раздражает туристов в Германии

Германия – прекрасная страна, которую каждый год посещают тысячи туристов. Берлин, Мюнхен, Гамбург… Эти города знают далеко за пределами государства. Сюда приезжают ради фестивалей, красивой архитектуры, древней истории и, куда же без него, настоящего крафтового пива. Но есть вещи, которые просто раздражают туристов. О них и поговорим.

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Отсутствие кондиционеров

В большинстве общественных мест Германии, таких как рестораны, кинотеатры или пабы, отсутствуют кондиционеры или их просто не включают. Это же касается автобусов и такси. Дело в том, что местные жители очень экономны, поэтому не привыкли в прямом смысле выбрасывать деньги на ветер.

Однако большая часть представителей бизнеса в последнее время меняет свою позицию по этому вопросу. Возможно, этому способствовало увеличение средней температуры воздуха летом, а может быть и большое количество гневных комментариев от иностранцев.

Везде платные туалеты

Речь идет не об общественных уборных посреди улиц, а о туалетах в торговых центрах, ресторанах и даже в дешевых бистро. Вход всегда будет платным как для взрослых, так и детей.

Много странных правил

Немцы обожают жить по правилам. Они никогда не перейдут дорогу на желтый свет и не проедутся автобусом без билета. И это хорошо. Но есть предписания, которые объяснить невозможно. К примеру, здесь нельзя без рецепта врача приобрести некоторые таблетки, но можно с легкостью купить их аналоги и никто вам ничего не скажет.

Вечером закрыты все магазины

Это точно раздражает многих путешествующих Германией украинцев. И если после 18:00 вы еще где-то сможете найти магазин, чтобы приобрести продукты, то с 20:00 уже все точно закрывается. А в воскресенье большинство супермаркетов вообще не работает. И как быть в таком случае – непонятно.

Дорогие отели

Германия – страна не дешевая. Так что найти здесь бюджетный вариант размещения практически нереально. Даже места в хостеле вам обойдутся в среднем в 50 евро за ночь, а номер в отеле дешевле, чем за 75 евро не найти.

Пьяные водители

В Германии, если ты выпил до 2 бокалов пива, то можешь спокойно садиться за руль. Да, в нетрезвом состоянии, вы все правильно поняли. Поэтому не удивляйтесь, если от водителя вашего такси несет алкоголем, он не нарушает никаких правил. Но, честно говоря, это очень настораживает пассажиров и заставляет их нервничать.

Однако после такого же количества пива нельзя ездить на велосипеде. У вас могут отобрать транспортное средство и отправить вас на экспертизу. Вот такие странноватые правила.

Постоянные комментарии

Немцы не будут молчать, если им что-нибудь не нравится. Они обязательно укажут вам на то, что вы неправильно что-то сделали или где-то ошиблись. Но это еще полбеды.

Если местный житель увидел, что вы нарушили один из миллионов законов, то на вас точно пожалуются в полицию. Поэтому будьте готовы объяснять стражам порядка, почему вы оставили велосипед возле гостиницы, а не на специальной парковке или как так произошло, что в 9 вечера вы слушали музыку немного громче, чем разрешено.

Плохой сервис

Еще одна вещь, которая одновременно удивляет и раздражает туристов. Приготовьтесь к тому, что официант может полчаса игнорировать факт вашего существования, а в отеле вам без всяких причин откажут в размещении, в онлайн-магазине менеджер не будет отвечать на ваши вопросы или на парковке охранник будет читать газету, пока вы будете ждать, когда он откроет въезд. Все это для Германии – норма.

И такое отношение здесь прослеживается во всех областях. К примеру, туристам здесь практически нереально получить медицинскую помощь, если что-то произошло во время путешествия. А еще, если вы заблудились или стали жертвами грабителей, вам будет трудно добиться внимания правоохранителей, которые еще могут и штраф вам выписать просто для профилактики.

Высокие цены на аренду авто

Еще один повод раздражения для туристов. Конечно, аренда автомобиля – это не самая дешевая услуга и в других странах Европы. Однако в Германии ее практически никто не может себе позволить. Кажется, что берешь на сутки не обычный автомобиль, а как минимум бэтмобиль.

Осуждение проявлений эмоций

Казалось бы, что плохого в том, чтобы громко смеяться или, к примеру, расплакаться посреди улицы. Все мы люди и все переживаем эмоции по разному. Но немцы такого не понимают. Они могут подойти к вам и попросить (иногда достаточно агрессивно) сдерживать проявления своих чувств.

Запрет на фотографирование в общественных местах

Немцы очень серьезно относятся к личному пространству. Поэтому не редкость, когда к туристам подходят стражи порядка и просят удалить фото, на которое попали люди. И не важно, что вы делали в этот момент селфи или просто хотели отснять красивый закат на фоне какой-то достопримечательности. Вам все равно придется сделать то, что вам сказали. А если вы начнете спорить, можете получить немалый штраф.

Несмотря на все, что мы написали выше, Германия – прекрасная страна. Как и повсюду, здесь есть свои недостатки и преимущества, но не следует концентрировать внимание на плохом. Наслаждайтесь отдыхом по полной.

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