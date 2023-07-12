Как упаковать ручную кладь, чтобы все поместилось, и что брать нельзя: лайфхак для туристов

Комфорт во время путешествия – залог хорошего отдыха, поэтому некоторые туристы сознательно избегают большого чемодана и предпочитают удобную кладь. Однако необходимость возить с собой самые необходимые вещи никуда не исчезает, так что опытные путешественники нашли способ увеличить пространство в своем багаже.

Видео дня

Для этого нужно компактно складывать необходимое и отказаться от лишнего. Не менее важно помнить, что ни в коем случае не следует брать с собой. Подробнее о лайфхаке рассказали редакторы Sun Sentinel (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как эффективно использовать пространство в клади

На низ стоит положить самые габаритные вещи – одежду, обувь и т.д. Однако не нужно паковать электроприборы как можно глубже, ведь их попросят вытащить во время осмотра. Щели также следует заполнить мелкими вещами, чтобы с умом использовать пространство. Сверху важно положить вещи, которые могут пригодиться в пути.

Чтобы не прерывать весь багаж, а оставить его аккуратно сложеным вплоть до конца путешествия, зарядные устройства, документы, еду, телефон и т.п. следует оставить в легком доступе.

Что нельзя брать

Обычно авиакомпании, железнодорожные вокзалы и другие перевозчики предупреждают, что не пустят путешественников со следующими вещами:

– Ножами и другими острыми предметами, которые могут стать оружием в руках неадекватных пассажиров.

– Огнестрельное оружие также нельзя брать с собой в самолет и другие транспортные средства.

– Инструменты туристы не советуют проносить в клади, чтобы не вызывать вопросы на контроле.

– Жидкости в больших бутылках. Этот пункт важно учесть перед авиарейсом.

Раньше OBOZREVATEL писал, как собрать вещи для пляжного отдыха. Что обязательно должно быть в чемодане – читайте в нашем материале.