Как собрать вещи для пляжного отдыха: что обязательно должно быть в чемодане

Согласитесь: тянуть большой чемодан в отпуск совсем не хочется. А что же делать, когда нужно и вещи положить, и обувь, и отпариватель, и косметику, и еще так много "и"? Для начала нужно сесть и тщательно продумать свой багаж. Следующие советы вам в этом помогут.

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Создайте свою "капсулу"

Капсула – это несколько вещей, идеально сочетающихся между собой. То есть все футболки и кофточки, которые вы берете, должны подходить к штанишкам и юбкам. То же самое касается и обуви. Это значительно уменьшит количество одежды, которую вы возьмете с собой.

Заранее узнайте местные особенности

Не во всех странах вы можете носить привычные для себя вещи. Так, в некоторых государствах женщинам запрещается появляться в общественных местах с открытыми ногами или плечами. Иногда некоторые ограничения касаются и мужчин. Поэтому не лишним будет поискать информацию о разных культурных особенностях выбранного курорта.

Не забудьте о пляжной одежде

Речь идет не только о купальнике или плавках (их вы точно не забудете). Желательно прихватить с собой какую-нибудь легкую накидку или футболку с длинным рукавом, чтобы защититься от ожогов в жаркую погоду.

Кроме того стоит взять шлепанцы или сандалии, которые вы будете обувать только на пляж. Они должны хорошо защищать ногу от возможных камешков и даже стекла в песке.

Многие магазины предлагают специальные носки для плавания. Они имеют силиконовые или резиновые части, предохраняющие от царапин или укусов насекомых.

Позаботьтесь о головном уборе

Если вы думаете, что кепка или шляпка – это не модно, вы очень ошибаетесь. Головные уборы уже несколько лет находятся на вершине популярности. Кроме того, они выполняют много важных функций: защищают вас от солнечных ударов, не дают волосам изменить цвет под влиянием лучей, уменьшают нагрузку на глаза, даже если вы не носите солнцезащитные очки. Поэтому этот аксессуар обязательно должен быть в вашем чемодане.

Возьмите пляжное полотенце

Но сначала узнайте, предоставляет ли его ваш отель в пользование. На многих курортах собственное пляжное полотенце вам не понадобится, поэтому и не нужно будет его тащить из дома. Поэтому лучше заранее уточнить этот момент.

Соберите аптечку

Здесь ничего нового мы вам не расскажем. Традиционно в аптечке должны быть:

обезболивающие препараты;

противовоспалительные средства;

таблетки от повышенной температуры;

пластырь/бинт;

антисептические средства;

солнцезащитный крем или спрей;

индивидуальный набор лекарств (при необходимости).

Советуем положить также электронный термометр (обратите внимание, не ртутный), тонометр, если у вас проблемы с давлением, и пульсоксиметр, если у вас есть заболевания легких или других органов дыхательной системы.

Сформируйте набор для личной гигиены

Большинство курортных отелей предоставляют своим гостям шампуни, гели для душа, шапочки для купания и мыло. Однако в большинстве случаев этого недостаточно. Не забудьте взять с собой зубную пасту и щетку, дезодорант, гель для бритья, бритву, косметику, средство после загара и другие необходимые вам вещи.

Купите пляжную сумку

Если ваш отель находится не на первой береговой линии, то стоит позаботиться о пляжной сумке. Она должна быть достаточно велика, чтобы вы смогли поместить в нее все необходимые для комфортного отдыха вещи.

Дружеский совет: приобретите дополнительно небольшой водонепроницаемый футляр, в который вы сможете положить деньги и украшения. Это очень удобная вещь на море. Но не стоит в нее класть все имеющиеся наличные. Достаточно несколько купюр, которых хватит на проезд и мелкие расходы.

Не забудьте о развлечениях

Этот пункт наиболее актуален для семей с детьми. На пляже малышам может быть скучно, поэтому стоит с собой взять игрушки, подходящие для игр в песке. Это могут быть мячик, лопатка, всевозможные формочки. Приобрести их можно и на курорте, но приготовьтесь отдать вдвое более высокую цену. Если вы хотите сэкономить, то лучше берите такие вещи из дома.

Также на пляже вам могут понадобиться надувной матрас или жилет для плавания, но это оставим на ваше усмотрение.

Подготовьте документы

Пишем это последним пунктом, чтобы вы точно об этом не забыли. Документы и деньги – это самые необходимые вещи. Их следует держать в надежном месте.

Что вам может понадобиться для выезда за границу:

паспорт;

загранпаспорт;

идентификационный код;

страховой полис;

билеты в обе стороны;

доверенность на ребенка;

подтверждение брони гостиничного номера;

выписка с банковского счета;

COVID-сертификат (некоторые страны до сих пор его требуют).

Список может отличаться, все зависит от выбранного направления.

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