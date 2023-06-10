Как подготовиться к длительной поездке на автобусе: полезные лайфхаки

После того как над Украиной перестали летать гражданские самолеты, автобусные туры стали пользоваться большой популярностью. Это быстрый и удобный способ добраться практически куда угодно. Однако к такому путешествию следует готовиться заранее, чтобы провести его с комфортом.

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Спланируйте маршрут

Обязательно проверьте дату и время отправки, спросите о наличии места для хранения чемоданов. Если есть такая возможность, посмотрите, как расположены сиденья в автобусе, можно ли откинуть спинку и поспать, есть ли внутри туалет и другие удобства, облегчающие дорогу.

Обеспечьте себе комфорт

Возьмите с собой удобную подушку, одеяло для более комфортного сидения или отдыха во время поездки. Также можно прихватить шумоизоляционные наушники или беруши и маску для сна, чтобы вы могли поспать в любое время.

Выберите обувь и одежду

Это самый ответственный и тяжелый момент подготовки. Если вам придется долго ехать на автобусе, то одежда и обувь должны быть максимально удобными. Выбирайте вещи из натуральных, мягких материалов, не ограничивающие движения.

Также рекомендуется носить несколько слоев одежды, чтобы вы могли адаптироваться к изменению температуры внутри автобуса.

Если ожидается холодная погода, возьмите с собой легкую куртку или пуховик. В случае жары выбирайте легкие, дышащие ткани, хорошо испаряющие влагу. В то же время выбирайте одежду, которую легко одевать и снимать, особенно если планируете многократно менять образ во время поездки.

Важно иметь удобную обувь, которая позволит вам комфортно растянуть ноги и не будет вызывать дискомфорт. Также можно взять с собой компрессионные носки, минимизирующие усталость конечностей.

В зависимости от погодных условий и ваших личных предпочтений, вы можете взять с собой шляпу или шапку, чтобы защититься от солнца или холодного воздуха во время остановок.

Помните, что вы будете проводить длительное время в автобусе, поэтому важно проанализировать детали одежды. Уделите внимание удобству резинок, застежек, швов во избежание неприятных ощущений. В общем, старайтесь выбирать одежду, которая обеспечит вам комфорт, приспособленность к погодным условиям и удобство во время длительной автобусной поездки.

Подготовьте еду и напитки

Возьмите с собой перекусы и питьевую воду, особенно если в автобусе не предусмотрены остановки. Выберите легкую пищу, которая не займет много места. Многие берут в поездку мясо, овощи и другие продукты, которые довольно быстро портятся. Это большая ошибка.

Отдайте предпочтение протеиновым батончикам, сублимированной пище, высококалорийным перекусам, которые могут могут долгое время сохраняться при высоких температурах.

Для питья лучше выбрать простую воду. Разнообразные соки могут испортиться в пути, а сладкие напитки будут вызывать еще большее чувство жажды.

Возьмите медикаменты

Даже если вы никогда ничем не болеете и чувствуете себя отлично, все равно нужно иметь при себе аптечку. В нем должны быть препараты от повышенной температуры, отравления, перепадов давления, боли и т.д. Также возьмите средства от ожогов, кремы с высоким SPF и средства от укусов комаров и других насекомых. Лишним это не будет.

Позаботьтесь о хранении личных вещей

Убедитесь, что ваши ценности и документы хранятся в надежном месте и легкодоступны для вас. Для этого возьмите с собой небольшую сумку или рюкзак, который можно держать на верхней полке или под сиденьем.

Также заранее поинтересуйтесь, какой объем чемоданов вы можете взять с собой и разместить в багажном отделе автобуса. Некоторые перевозчики берут за сумки дополнительные деньги.

Прихватите развлечения

Хорошие развлечения помогут сократить время. Это могут быть книги, журналы, музыка, фильмы, игры на планшете или смартфоне. Не забывайте о портативном зарядном устройстве.

Напомним, что для людей, страдающих морской болезнью, читать или смотреть фильмы в пути опасно. Это может спровоцировать укачивание, вызвать головокружение и даже тошноту.

Не забывайте о собственном здоровье

При длительной поездке важно обеспечить нормальное кровообращение. Регулярно растягивайте ноги и руки, делайте простые упражнения, поднимая колени или крутя головой и плечами. Используйте остановки, чтобы немного пройтись.

Отдохните перед поездкой

Попытайтесь отдохнуть и хорошо выспаться перед длительной автобусной поездкой. Это поможет вам быть бодрее и энергичнее. За сутки до выезда не ешьте тяжелые блюда, не употребляйте алкоголь и, желательно, не работайте. Посвятите это время упаковке чемодана и собственному восстановлению.

Помните, что автобусная поездка подходит не всем. Если у вас серьезные проблемы со спиной или здоровьем вообще, подумайте над тем, чтобы выбрать другое транспортное средство. Например, вы можете добраться до места назначения поездом.

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