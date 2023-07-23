Как сэкономить на поездке в Амстердам: 6 проверенных способов

Амстердам с его длинными каналами, улыбающимися велосипедистами и волшебной архитектурой может испугать любого туриста невероятными ценами. Однако, если вы начнете готовиться к поездке заранее, то будете удивлены количеством способов сэкономить на путешествии. Для этого нужно лишь потратить немного времени и прочесть наши лайфхаки.

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Бронируйте все заранее

Номер в отеле, билет на самолет или даже в музей. Все нужно выбрать и забронировать заранее, но подходите к этому делу с умом.

Начнём с выбора периода для отпуска. В Амстердаме проходит очень много фестивалей, в это время цены самые высокие. Также невыгодно ездить на праздники, такие как Пасха, Новый год, День Нидерландов или Рождество.

Пик туристического сезона приходится на май-сентябрь. Хотя уже с марта, когда расцветают тюльпаны, в этот город приезжают тысячи иностранцев. Логично, что и бизнес в это время пытается нажиться на гостях как можно сильнее.

Самыми дешевыми месяцами для путешествия традиционно считаются октябрь-февраль. Холодная пора в Нидерландах не такая уж и холодная, однако достаточно влажная и дождливая. Поэтому прихватите с собой зонтик и тёплые ботиночки. Несмотря на все, даже осенью и зимой этот город очарует вас своей атмосферой (да еще и позволит остаться при деньгах).

Бронировать билеты и номер в отеле следует не менее, чем за 3 месяца. Так вы сможете отхватить самые лучшие и дешевые варианты. Но вы должны все хорошо продумать, чтобы в последний момент не изменились планы и вы не потеряли вложенные средства.

Приезжайте в Амстердам в понедельник

Этот совет работает далеко не со всеми туристическими городами мира, но в этом случае он актуален. Амстердам – маленький населенный пункт, идеально подходящий для отпуска выходного дня. Сюда легко добраться из любой точки Европы, чем и пользуются жители соседних стран. Поэтому в эти дни цены здесь самые высокие.

Попытайтесь посетить столицу Нидерландов посреди недели или даже в понедельник. Вас удивят почти пустые улочки, сниженные цены на гостиницы и множество вариантов развлечений за копейки. Но даже в таком случае соблюдайте первый пункт и планируйте все заранее. Экспромт и экономия – вещи несовместимые.

Не пытайтесь найти отель подальше от центра

На первый взгляд кажется, что чем дальше от исторического центра вы выберете размещение, тем будет выгоднее. Но это не так. Вам придется постоянно тратиться на транспорт, а сообщение может быть достаточно неудобным. И здесь вы получите дополнительные расходы на паромы, такси, метро… Лучше уж поселиться в районах, от которых и к достопримечательностям недалеко, но и чтобы цены были адекватны.

Лучшее соотношение стоимости и удобства вы найдете в Иордане, Плантадже, на Восточных островах и к югу от Вонделпарка.

Купите абонементы

Их здесь несколько видов, так что выберите, какие вам подходят. Прежде всего, подумайте об абонементе на проезд. Очень удобная вещь, если вы планируете объездить весь город. Сэкономит вам несколько десятков евро.

Следующий шаг: определитесь, имеете ли вы право на скидки в музеях и других культурных заведениях. Билеты по льготной цене доступны для пожилых людей, студентов и представителей разных профессий, в том числе учителей, культурологов, журналистов и т.д.

Если вам еще нет 30-ти лет, обязательно оформите молодежную карту. Она дает множество различных преимуществ, таких как скидки на проезд, проживание, медицинское страхование, доступ к достопримечательностям и т.д. Стоит она около 14 евро (цена может немного отличаться в зависимости от страны, где вы ее приобретаете). Действует эта система в 36 государствах ЕС, нужно обновлять раз в год. Довольно удобно и выгодно, если вы часто путешествуете.

А еще в Нидерландах есть музейная карта. Это абонемент, покрывающий стоимость входных билетов в 450 культурных объектов страны. Стоит это удовольствие около 65 евро, так что подходит оно только тем, кто собирается посетить много выставок и экспозиций.

Передвигайтесь пешком или на велосипеде

Пешие прогулки – лучший вариант изучить центр Амстердама. Здесь нет стремительных холмов или неудобных дорожек, так что вам ничего не помешает хорошо провести время.

Но если вы хотите приобщиться к местной культуре, то садитесь на велосипед. Двухколесный транспорт в этом городе предпочитает абсолютное большинство людей. А цены на аренду вас приятно удивят.

Обходите туристические рестораны

Амстердам, как и любой другой туристический город, имеет много дорогих заведений питания. Но и бюджетных кафе и бистро здесь немало. Поэтому не стесняйтесь спрашивать у местных, где можно хорошо пообедать не за все деньги мира. Вам покажут такие ресторанчики, которые найдут, чем вас удивить.

Кроме того, вы и сами можете приготовить себе ужин. Для этого посетите один из рынков, где вы сможете недорого закупиться продуктами. Но тогда позаботьтесь о жилье с кухней, иначе этот план провалится.

В общем же, вы должны пользоваться во время поездки только одним правилом: всегда планируйте все заранее. И не огорчайтесь, если что-то не пошло не так, как вы хотели. Это ваш отпуск и вы всегда можете внести какие-либо коррективы. Не бойтесь перемен, все они к лучшему.

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